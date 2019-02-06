ما علاقة الصحة بالاقدام الدافئة؟

هل ترغبين في البقاء دافئة في هذا الطقس البارد؟ لقد وجدنا لك الحل! بدلاً من الاستثمار في سخان كهربائي ، يمكنك الآن استخدام النعال القابلة للضبط بالميكروويف. هذا النعال أو الخف رائع وهو من أعظم الاكسسوارات التي تحتاجين اليها للحفاظ على صحتك في هذا الطقس البارد.

يمكنك الآن الحصول على الدفء الفوري عن طريق تسخين النعال. نعم ، هناك نعال يمكن أن يوفر لك دفء فوريا فهو مصنوع من حبوب الدخن أو شيء لين ، وهو آمن للميكروويف. ويفضل وضعه في الفرن لمدة 90 ثانية.

بمجرد تسخينها ، يصبح الصوف الناعم دافئًا ومريحًا. وهو متوفر بأنماط وألوان مختلفة وبعضها معطر أيضا. والأفضل من ذلك، يمكن أن يبقي قدميك دافئة لمدة 1-2 ساعات.