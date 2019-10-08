الاكتئاب الخفي: ما هي مؤشراته؟

لا ننكر بأن الطريقة التي ينظر بها إلى الاكتئاب في مجتمعنا قد تغيرت كثيراً. من أن نظرة الى الضعف الأخلاقي إلى فهم أكبر بأنها حالة صحية عقلية تحتاج إلى تشخيص مناسب. ومع ذلك ، لا يزال هناك حاجة إلى تغيير أفق الاكتئاب حيث لا يظهر كل شخص نفس الأعراض عندما يتعلق الأمر بهذه الحالة الصحية العقلية.

ثلاث أعراض خفية للاكتئاب:

في حين أن الكثير من الناس منفتحون على صراعهم مع الاكتئاب ، فإن الآخرين الذين يعانون من هذه الظروف الطبية المعقدة يختارون خوض معركتهم بصمت. من المهم أن نفهم أن الاكتئاب ليس حالة واحدة تناسب الجميع وتؤثر على أشخاص مختلفين بطرق مختلفة.

في حين أن هناك بعض العلامات الخفية للاكتئاب السريري ، فإن شدة وتكرار الأعراض تعتمد على الفرد. فيما يلي ثلاث علامات خفية للاكتئاب تحتاج إلى مراقبتها.

لا يمكنك تحديد قراراتك

كلنا لدينا مشكلة في اتخاذ القرارات من وقت لآخر. ومع ذلك ، إذا كان الاختيار بين الأعمال اليومية على سبيل المثال ما ترتديه أو ما يجب طهيه ، أو ما يجب فعله في وقت فراغك قد اصبح مرهقا للغاية، فقد حان الوقت لتقييم ما يجري داخل رأسك.

أوجاع مختلفة في الجسم

يمكن أن يظهر الاكتئاب بعدة طرق مختلفة وأحد هذه العلامات هو الألم المزمن. إذا كنت تعاني من ألم خفيف مزعج ولا يبدو أنه يختفي مع مسكنات الألم ، فقد يكون الاكتئاب هو السبب. وفقا للبحث ، فإن 65 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يعانون أيضا من الألم المزمن.

توقفت عن الاهتمام بشعرك

هل توقفت عن الاستحمام والاهتمام بشعرك أو بدأت تقضي وقتا اقل في الاهتمام بإطلالتك الخارجية ككل! الاهتمام بالإطلالة الخارجية يعني انك شخص مقبل على الحياة وسعيد والعكس صحيح. من الضروري أن تلاحظ أي تراجع في اهتمامك بذاتك.