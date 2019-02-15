هل المرأة أكثر عرضة للاكتئاب من الرجل؟ عليكم الإجابة!

لا يمكن تحديد سبب كون الاكتئاب أكثر شيوعًا بين النساء

توصلت دراسة إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الحاد بمعدل الضعف مقارنة بالرجال.

وتتبعت الدراسة التي نشرتها المجلة الأوروبية لطب الأعصاب، تطور أعراض الاكتئاب على مدى خمس سنوات بعد الإصابة بالسكتة الدماغية لدى 2331 شخصاً، ووجد الباحثون أن 20 في المائة من النساء اللاتي أصبن بالسكتة يعانين الاكتئاب الحاد، مقارنة بنسبة 10 في المائة من الرجال.

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كما وجدت الدراسة أنماطاً مختلفة من تطور الأعراض، إذ ترتبط زيادة أعراض الاكتئاب على المدى الطويل بارتفاع معدلات الوفيات، مع ميل الأعراض المعتدلة في البداية إلى أن تصبح أسوأ مع مرور الوقت.

وقالت الكاتبة الدكتورة سلمى آييس، من كلية صحة السكان والعلوم البيئية في جامعة كينجز كوليدج لندن: «إنه لا يمكن تحديد سبب كون الاكتئاب أكثر شيوعًا بين النساء، غير أنه قد يرجع إلى ميل النساء لمزيد من الحس بالذات، والتأثر كثيراً بعلاقاتهن الاجتماعية.

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