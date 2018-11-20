4 نصائح لتجنب الاصابة بالامراض الموسمية

نصائح هامة للسيطرة على الامراض الفيروسية

مع اقتراب موسم الانفلونزا والزكام تكثر حالات العدوى التي يمكن تجنبها أو تفاديها وما لا يعرفه الكثيرون أن الفيروسات يمكن أن تنتقل عن طريق اليدين أو استنشاق الهواء، وهذا يعني بأننا نستطيع السيطرة على العدوى اذا ما اتبعنا بعض النصائح التالية:

1-غسل اليدين وتعقيم الهواء

غسل اليدين والكفين والأظافر بالماء والصابون يساعد على منع انتقال العدوى عن طريق لمس اليدين لأنه هو الناقل الأساسي للفيروس. استخدام المناديل المعقمة بعد مصافحة الأشخاص أو لمس الاشياء في الاماكن العامة. وتجنب التقبيل أو ملامسة يدين الأشخاص المصابين بأي فيروس. تعقيم الهواء من خلال التهوية الجيدة للمنزل لمدة عشر دقائق كل يوم في الشتاء.

2-تناول المشروبات المدرة للبول

تناول المشروبات العشبية وعصائر الفاكهة المدرة للبول والتي تساعد على ليونة المعدة والأمعاء تساعد الجهاز المناعي على مقاومة الإصابة بأي فيروس موسمي . لذلك إحرصى على تناول مشروبات الأعشاب ثلاث مرات يوميًا خلال هذه الفترة مثل الزنجبيل وأوراق النعناع والقرنفل التي تمنع التهاب الحلق وتقي الجسم من الإصابة بالإنفلونزا والبرد.



3-ممارسة التمارين الرياضية

ضعف الجهاز المناعي يسهل الإصابة بالبكتيريا والفطريات والجراثيم الفيروسية والطفيليات. لذلك احرصي على ممارسة التمارين الرياضية السهلة والخفيفة من أجل تنشيط الدورة الدموية داخل الجسم وسرعة تدفق الدم إلى أعضاء الجسم. بالاضافة الى الحصول على ساعات هادئة من النوم.

4-تناول الأطعمة المضادة للفيروسات

ومن أشهرها الثوم. فهو يقوم بعمل المضاد الحيوي بالمثل لامتلاكه القدرة الفائقة في تقوية الجهاز المناعي المقاوم لنزلات البرد والانفلونزا. يمكنكِ تناول الزبادي أيضُا فهي من الأطعمة الواقية لحماية الجسم من الإصابة بإنفلونزا البطن ومن انتقال العدوى للبكتريا المعدية التي تصيب المعدة والأمعاء.

من الأمراض الموسمية أيضا فيروس الجيوب الأنفية الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسبب حساسية شديدة للصدر. فيروس التهابات العين يأتي نتيجة الأتربة والغبار الذي يضر العين ويسبب تورمها وانتفاخها.