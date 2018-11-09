النساء أكثر عرضة للإمساك بثلاث مرات من الرجال!

أهم الأسباب المسببة للإمساك هي كثرة الجلوس، نقص تناول السوائل، الغذاء الفقير بالألياف.

حسب دراسة حديثة أظهرت أن النساء أكثر عرضة للمعاناة من الإمساك مقارنة بالرجال بمقدار ثلاث مرات.

حتى يتم تشخيص الإمساك المستند على الأسباب السابقة المذكورة يجب أن يتم نفي الحالات التالية:

- الحمل (لأن الحوامل أكثر عرضة لحدوث الإمساك).



- متلازمة الأمعاء الهيوجة IBD (تبدلات في التغوط بين الإمساك أو الإسهال حسب الشخص).



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- كتأثير جانبي لها مثل أدوية مضادات الاكتئاب، أدوية الحديد، أدوية مضادات الحموضة الحاوية على الألمنيوم مثل المالوكس، وغيرها.



- الكآبة (حيث أكدت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب مصابون بالإمساك مقارنة مع الأشخاص الذين لا يعانون من الاكتئاب ).

- قصور الدرق.

متى يجب الإحالة مباشرة إلى الطبيب:

استمرار الإمساك لأكثر من 14 يوم دون سبب قابل للتحديد.

وجود دم في البراز.

المرضى بعمر يزيد عن 40 عام مع تغيرات في عادات التغوط دون سبب محدد.

ألم عند التغوط.

الشك بوجود اكتئاب.

نصيحة الموقع : شرب الكثير من الماء يوميا مايعادل على الأقل لتر ونص من الماء , الإكثار من الألياف في الغذاء ,ممارسة الرياضة .