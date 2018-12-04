ما هي أسباب الشعور بالانتفاخ؟ وطرق علاجه

لا يسبب الانتفاخ أي تهديد على صحة الإنسان، ولكنه قد يكون مزعجا ومؤلما ومحرجا

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انتفاخ البطن والمعاناة من الغازات، لعل أشهرها احتباس السوائل داخل الجسم، فترة ما قبل الدورة الشهرية، ومتلازمة القولون العصبي، والإصابة بالتهابات الجهاز الهضمي والأمعاء، وبالطبع الإفراط في تناول الطعام، خصوصًا بعض الأطعمة مثل الكرنب والثوم. ولا يسبب الانتفاخ أي تهديد على صحة الإنسان، ولكنه قد يكون مزعجا ومؤلما ومحرجا في كثير من الاحيان.

طرق التغلب على انتفاخ البطن منزليًا :

تناول بعض الأطعمة والمشروبات للانتفاخ والغازات مثل:

الزنجبيل: الذي يحتوي على أنزيمات هاضمة تساعد الجسم على تكسير البروتين، وأيضًا يهدئ الأمعاء.وكوب دافئ منه قبل أو بعد الوجبات يقيكِ من الانتفاخ نهائيًّا.

الشمر: بذور الشمر تعد من أكثر الأعشاب فاعلية في علاج انتفاخ البطن والغازات، إذ تساعد على طرد الريح. بذور الشمر تساعد أيضًا على إدرار البول، والتخلص من الماء المحتبس. الشمر يعمل على انبساط عضلات الجهاز الهضمي ويقلل الانتفاخ.

النعناع: له تأثير مضاد للتقلصات، وبذلك يساعد على تخفيف تقلصات الجهاز الهضمي عمومًا، والأمعاء بشكلٍ خاص. النعناع يعمل على سرعة انتقال الطعام من المعدة إلى الأمعاء، فيساعد على عملية الهضم.

أطعمة تخفف من انتفاخ البطن

اللبن الزبادي: غني بمادة البروبيوتيك وبه بكتيريا نشطة تعمل على تحسين الهضم وتقلل من العدوى، وهي ضرورية لصحة الأمعاء عامة، خاصة عند حدوث الانتفاخ أو الإصابة بالغازات. غني بالبروتين وقليل الكربوهيدرات. تناول الزبادي مع الفاكهة الطازجة كنوع من الحلوى الصحية، يمكنه التخفيف من الأمر أيضًا.

الموز: غني بالبوتاسيوم ما يجعله مفيدًا لعلاج الغازات. الموز يخلص الجسم من الأملاح الزائدة، وبهذا يحمي الجسم من احتباس المياه به. تناول الموز بصورة مستمرة، يقلل من إحساس الانتفاخ ويمنع حدوثه.

الليمون: شرب كوب من الليمون يعني زيادة الإنزيمات الهاضمة في معدتك، ما يسهل عملية الهضم ويمنع الانتفاخ بالتأكيد. الليمون استخدمه القدماء لعلاج نزلات البرد والكثير من الأمراض الأخرى، ومنها عسر الهضم والانتفاخ.

الشمام أو الكنتالوب: يحتوي على 90% منه ماء، وهذا الماء شهي الطعم ويساعد على إرواء الجسم، ويقلل من الإحساس بالانتفاخ. ملين طبيعي للتغلب على الإمساك. الكنتالوب يخلص الجسم من نسب الصوديوم الزائدة، نتيجة تناول كميات كبيرة من الملح. الكنتالوب يمتاز عن البطيخ - على سبيل المثال - بأنه يحتوي على نسب عالية من البوتاسيوم، الذي يساعد على تخليص الجسم من الصوديوم والمياه المخزنة تحت الجلد التي تؤدي لتورم القدمين واليدين أيضًا.

الخيار: الخيار أيضًا يحتوي على كمية كبيرة من المياه، ما يساعد على تخليص الجسم من الماء المخزن فيه والغازات كذلك. الخيار يحتوي كذلك على الكبريت والسيليكون اللذين يعملان كمدرات للبول، وبالتالي يتخلص الجسم من السموم المخزنة ويساعد على تنظيف الجهاز البولي.

البابايا: البابايا مثل الليمون تحتوي على إنزيمات تسهل عملية تكسير الطعام الذي نتناوله. هذه الإنزيمات تمنع الالتهابات، التي قد تتسبب في حدوث الانتفاخ. البابايا تحتوي كذلك على نسبة جيدة من الألياف، التي تمنع حدوث الإمساك. غنية بمضادات الالتهاب وفيتامين "أ". تناول البابايا طازجة أو كمكمل غذائي تساعد كثيرًا في تخفيف الانتفاخات.