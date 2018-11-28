الباذنجان المحشي على الطريقة التركية
يحتوي المطبخ التركي على العديد من المكونات الصحية والطازجة ومن ابرزها الباذنجان.
المكونات:
- 5 حبات باذنجان.
- 3 حص ثوم.
- حبتان طماطم مقطعة قطع صغيرة.
- بصلة مقطعة قطع صغيرة.
- جزرة مقطعة قطع صغيرة.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
- كوبان من الماء.
- حامضتان.
- ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.
- معلقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة سكر.
- معلقة كبيرة سمن.
- كوب لوز.
الطريقة :
- تقشر حبات الباذنجان بشكل دائري، وتقلى بالزيت النباتي ليصبح ذهبي اللون.
- في مقلاة، نضع القليل من الزيت لقلي البصل المفروم والثوم، ثم نضيف الجزر ومن بعدها حبات الطماطم والصلصة، ورشة الملح.
- نصنع شق في الباذنجان ونضع الحشوة في داخله، ونصفها داخل صينية ونضيف عليها الماء وعصير الليمون الحامض، مع رشة السكر والسمنة.
- توضع الصينية في الفرن وتترك لمدة 20 دقيقة لتنضج، ثم تزين بالبقدونس واللوز.