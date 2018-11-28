الباذنجان المحشي على الطريقة التركية

يحتوي المطبخ التركي على العديد من المكونات الصحية والطازجة ومن ابرزها الباذنجان.

المكونات:

- 5 حبات باذنجان.

- 3 حص ثوم.

- حبتان طماطم مقطعة قطع صغيرة.

- بصلة مقطعة قطع صغيرة.

- جزرة مقطعة قطع صغيرة.

- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

- كوبان من الماء.

- حامضتان.

- ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

- معلقة صغيرة ملح.

- ملعقة صغيرة سكر.

- معلقة كبيرة سمن.

- كوب لوز.



الطريقة :

- تقشر حبات الباذنجان بشكل دائري، وتقلى بالزيت النباتي ليصبح ذهبي اللون.



- في مقلاة، نضع القليل من الزيت لقلي البصل المفروم والثوم، ثم نضيف الجزر ومن بعدها حبات الطماطم والصلصة، ورشة الملح.



- نصنع شق في الباذنجان ونضع الحشوة في داخله، ونصفها داخل صينية ونضيف عليها الماء وعصير الليمون الحامض، مع رشة السكر والسمنة.



- توضع الصينية في الفرن وتترك لمدة 20 دقيقة لتنضج، ثم تزين بالبقدونس واللوز.