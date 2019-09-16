وصفة الباذنجان المشوي مع صلصة الاعشاب.. وصفة نباتية.

المكونات:

2 كوب من البقان أو الجوز المفروم

2 ملاعق كبيرة من جوز الهند

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز

ربع ملعقة صغيرة من الكمون

1/8 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1 ملعقة صغيرة من مسحوق البصل

نصف ملعقة صغيرة ملح البحر

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

صلصة

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر

½ كوب مايونيز ذو نوعية جيدة

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

نصف ملعقة صغيرة ملح بحري ، حسب الرغبة

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ، حسب الرغبة

رشة رقائق الفلفل الأحمر

باذنجان مشوي

4 باذنجان إيطالي، مقطّع إلى شرائح حسب الصورة

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر ، أكثر حسب الحاجة

2 ملاعق طعام من التوابل الإيطالية

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1 ملعقة صغيرة ملح بحري ناعم

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

زينة

1 ملعقة طعام من الريحان الطازج، المفروم تقريبًا

1 ملعقة طعام بقدونس ، مفرومة تقريبًا

الطريقة:

توضع جميع مكونات الصلصة في خلاط وتخلط حتى تمتزج جيدًا. تتبل حسب الحاجة. توضع الصلصة في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للخدمة.

في قدر صغير ، تضاف مكونات فتات الجوز على نار خفيفة. يُمزج المزيج جيدًا وتحمص المكسرات حتى تنبعث منها رائحة طيبة. حوالي 5-10 دقائق. نضع المزيج جانبًا حتى يصبح جاهزًا للتقديم.

تقطع شريحة الباذنجان من النصف. تدهن بزيت الزيتون والتوابل. كن كريما مع زيت الزيتون والتوابل في هذه الخطوة. تشوى شرائح الباذنجان. يوضع الباذنجان على الشواية، وفوقه اللحوم. من 3-4 دقائق على كل جانب ، حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.

ضعي الباذنجان المشوي على طبق التقديم. تشوى كمية سخية من الصلصة وتضاف على شرائح الباذنجان. وتوضع كمية من الجوز والأعشاب فوقها.