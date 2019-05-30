البامية أو أصابع السيّدة وهي إحدى أشهر أنواع الخضروات المستخدمة في الطهي؛ حيث يمكن إعدادها بطرقٍ مختلفة، علماً بأنّها مشهورة في البلاد العربية، مثل بلاد الشام، ومصر وغيرها، ويمكن طهيها مع اللحمة أو الدجاج، فتقدم كطبق رئيسي أو جانبي،

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة البامية باللحمة مع الأرز الأبيض:

مقادير البامية باللحمة:

- كيلو من البامية صغيرة الحجم.

-750 غرام من لحم العجل المقطّع إلى قطعٍ صغيرة (رأس العصفور).

- حبّة متوسطة من البصل.

- حبتان مقشّرتان من البندورة.

- ملعقتان من رب البندورة.

- ملح، وفلفل أسود، وبهارات لحمة.

- بهارات لسلق اللحمة (هيل، وورق غار، وزنجبيل، وبهارات لحمة).

- أربعة فصوص من الثوم.

- زيت للقلي.

طريقة تحضير البامية باللحمة:

- أولاً نحضر اللحمة ونغسلها عدّة أدوار بالماء، ونضع اللحمة مع الماء على النار لسلق اللحمة، وبعد أن تبدأ اللحمة بالغليان نتخلّص من الدهون الزفرة التي تظهر على وجه ماء السلق باستخدام الملعقة.

- ثم نضيف بهارات سلق اللحمة (هيل، وورق غار، وزنجبيل، وبهارات لحمة) ونترك اللحمة على النار إلى أن تنضج تماماً.

- ثم نحضر البامية ونتخلّص من أقماعها، مع إبقاء جزء ضئيل من القمع حتى لا تتفتح البامية أثناء الطهي. نغسل البامية ونصفّيها من الماء، ونسخّن مقلاةً عميقةً مليئة بالزيت، ونحمّي هذا الزيت على النار ثم نضع فيه البامية حتى تقلى.

- بعد قلي البامية نخرجها من المقلاة ونضعها في مصفاة للتخلّص من الزيت الزائد.

- نفرم البصل ناعماً ونضعه في قدرٍ مناسب ليخنة البامية، ونبدأ بتقليبه مع الزيت، نفرم البندورة ونضعها فوق البصل بعد أن يبدأ بالتحمُّر ونضيف الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة، ونقلّب لعدة دقائق.

- ثم نضع البامية مع البصل ونضع اللحمة، ونضيف رُبّ البندورة ولتراً من مرقة سلق اللحمة المصفاة من البهارات، ونتركها على النار، وبعد أن تبدأ بالغليان نخفف النار ونتركها تغلي لمدة نصف ساعة أو إلى أن تصبح البامية طرية.

- بعد أن تنضج يخنة البامية تماماً نتركها لترتاح لمدّة خمس دقائق قبل التقديم، وخلال ذلك نقشّر فصوص الثوم ونفرمها إلى قطعٍ صغيرة ونضعها في مقلاة مع قليل من الزيت، ونقلّبها في الزيت إلى أن تبدأ بالاحمرار.

- بعد أن ننتهي من الثوم نسكبه مع الزيت الذي تمّ قليه فيه في قدر يخنة البامية ونحرّكها.

- ثمّ نوزّع البامية في أطباقٍ عميقة للتقديم، ونُقدّم يخنة البامية باللحم مع الأرز الأبيض، وصحتين وعافية.

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