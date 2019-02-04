تعرفي على أسرار البامية: مضاد للشيخوخة وجل للشعر

لا شك أن البامية غذاء شهي، فهي غنية بفيتامين A ، C ، ومضادات الأكسدة الأخرى ، مما يجعلها بديلاً مفيداً للحد من التجاعيد وتهيج الجلد.

تذكر أن فوائد البشرة هذه تعتمد على معرفة عامة لما تفعله الفيتامينات ومضادات الأكسدة المختلفة لبشرتك ، وليس على تلك الأدلة التي تحسن بشرتك بشكل مباشر. ومع ذلك ، لا يوجد أي جدال بأن البامية خضار صحي تستحق المحاولة. سواء في وجبات الطعام وعلى وجهك.

استخدامات الجمال من البامية:

قناع لمكافحة الشيخوخة

الطريقة:

تقطع البامية الى شرائح طازجة أفقيا.

تغلي في كوب ماء لمدة 10 دقائق ، حتى تصبح طرية.

تصفى وتضاف البامية المسلوقة لخلاط صغير. لا تتخلص من الماء ، يمكنك استخدامه لصنع هلام الشعر .

تضاف 1 ملعقة شاي من زيت الزيتون البكر الممتاز و 4 ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي اليوناني في الخلاط. تمزج لبضع ثوان حتى تصبح ناعمة.

يوضع مزيج البامية في وعاء قابل للغلق ، ثم يخزن في الثلاجة لمدة أسبوع واحد.

يطبق على الرقبة والوجه ، وتجنب العينين.

بعد 15 دقيقة ، يشطف باستخدام الماء. سوف تشعر بأن بشرتك تبدو شابة!

البامية كجل الشعر

هل تعلم أن الصمغ في البامية مثالي لصنع جل الشعر المنزلي؟ إليك ما عليك القيام به:

الطريقة:

تقطع البامية الى شرائح أفقية مع التخلص من البذور قدر الإمكان.

يغلي 1.5 كوب من الماء في وعاء.

عند الغليان ، تخفض الحرارة ، ثم تضاف البامية ، وتترك على نار هادئة لمدة 10-15 دقيقة على الأقل. إذا كنت تريد هلام رقيقا ، يترك لينضج لمدة 10 دقائق فقط ، في حين أن الجل الأكثر سمكا يحتاج الى 15 دقيقة.

يحرك من وقت لآخر ويبعد عن النار ويتركه ليبرد. ثم يصفى باستخدام مصفاة شبكة في وعاء. يمكنك استخدام البامية المغلية لصنع قناع الوجه!

يضاف ½ ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E و 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز في الماء المتبلد.

يوضع في وعاء قابل للغلق ، وتضاف 5-7 قطرات من الزيت العطري ذو الرائحة المفضلة لديك. يستخدم في غضون 10 أيام.

يقسم الشعر المغسول حديثًا ، ثم يوضع على شعرك.