الباوند كيك

تعلمي معنا طريقة اعداد الباوند كيك الشهير الذي يمكنك تحضيره بنكهات مختلفة حسب الرغبة.

المكونات:

1 ½ كوب (225 جم) كوب دقيق

(200 جم) كوب زبد

(200 جم) سكر

½ ملعقة صغيرة

½ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

5 بيضات كبيرة

الطريقة:

سخني الفرن عند درجة حرارة 350 درجة مئوية. أحضري وعاء وضعي به الزبد والسكر، ثم اخلطيهما معًا باستخدام الخلاط الكهربائي لمدة 7 دقائق.

أضيفي الفانيليا والبيكنج باودر إلى الخليط ثم البيض، الواحدة تلو الأخرى، ثم اخلطيها جيدًا مع باقي الخليط.

أضيفي الدقيق والملح تدريجيًّا إلى الخليط السابق، مع خلطه جيدًا لمدة 3 دقائق.

ضعي الخليط في القالب المخصص بعد دهنه بالزبد والدقيق، ثم ضعيه في الفرن لمدة 55 دقيقة حتى ينضج.

اتركي الباوند كيك في القالب لمدة 10 دقائق حتى يبرد ثم قطعيه.

قدميه مع الآيس كريم (حسب رغبتك).