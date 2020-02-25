البايلا على الطريقة الأسبانية

الباييا أو البايلا وصفة من أسبانيا تشتهر دول البحر المتوسط بالمأكولات البحرية مثل الروبيان والمحارات وبلح البحر.

المقادير:

1 كيلو جرام روبيان

1/2 كيلو جرام كاليماري

1 كيلو جرام بلح البحر

5 أكواب أرز أبيض

2 فلفل ألوان

1/2 كوب بازلاء

3 حبات بصل

5 فصوص ثوم مفري

بيستو صوص(ريحان مفروم)

زيت/ زبدة

1/2 ملعقة كبيرة من (بهارات، كاري حار، كركم، كمون، زنجبيل، قرفة)

للتزيين

4 حبات ليمون حامض حلو مقطع أرباع

الطريقة :

تبلي الروبيان في وعاء وتبلي بلح البحر في وعاء آخر وكذلك الكاليماري بالملح والفلفل.

في وعاء القلي ضعي ملعقة زبدة و3 ملاعق زيت علي النار، ثم ضعي الثوم والبصل وقلبي حتى يذبل.

ضعي الكاليماري الجمبري(الروبيان) ثم بلح البحر مع كوب من الماء حتي يغلي الخليط.

ضعي شرائح الفلفل الألوان والبازلاء والملح والفلفل والكمون وباقي التوابل، ثم قلبي الخليط حتى تمتزج المكونات واتركيها 10 دقائق فقط وارفعيها من على النار.

في وعاء الطهي قلبي حبة بصل مع ملعقة زبدة أو سمن و3 ملاعق كبيرة زيت حتى يذبل البصل.

أضيفي الأرز إلى البصل في وعاء الطهي ثم أضيفي الماء الساخن لنضج الأرز وأتركيه حتى يبدأ في الغليان.

أضيفي نصف خليط فواكه البحر والروبيان إلى الأرز وغطي الوعاء واتركيه على نار هادئة حتى ينضج.

ضعي الأرز مع فواكه البحر في طبق البايللا ثم أضيفي على الوجه باقي خليط فواكه البحر(الروبيان والكاليماري وبلح البحر) مع الفلفل والتوابل.

زيني بقطع الليمون الحلو وقدمي الطبق ساخنًا.