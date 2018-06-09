هل من الممكن أن تشرب قهوة بنكهة البروكلي الصحية؟

قريبا قهوة بنكهة البروكلي..

لا شك ان البروكلي غذاء قوي وصحي، وقد وجد طريقه إلى العصائر ، وأطباق الأرز ، وأكثر من ذلك.. الآن هناك مشروع لاضافته للقهوة.

تم تطوير مفهوم قهوة البروكلي في أستراليا من قبل منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية وشركة هورت إنوفيشن. وقال جون لويد المدير التنفيذي لشركة هورت إنوفيشن في بيان صحفي "مع الاتجاه المتزايد للأكل الصحي في جميع المجالات ، يبحث المزارعون الأستراليون دائما عن طرق لتنويع منتجاتهم وتقليل النفايات مع تلبية طلب المستهلكين". أغلب الاشخاص لا يتناولون الكمية اليومية الموصى بها من الخضراوات يوميًا ، ولكن خيارات مثل مسحوق البروكلي سيساعد على معالجة هذا الأمر".

وأخبر مبتكرو المشروب الموقع الإلكتروني ساينس اليرت أن الشراب حصل على ردود افعال مختلطة في المقهى الذي يقوم بتقديمه في ملبورن.

لصنع قهوة البروكلي ، يتم تجفيف الخضار ، وطحنها لتصبح مسحوقا ناعما ، ثم اضافتها الى قهوتك. وعلى الرغم من انه ليس بديلا للسكر، إلا أن اضافة المسحوق الغني بالمغذيات الى فنجان قهوتك له فوائده: ملعقتان كبيرتان تحتويان على ما يقرب من حصة واحدة من الخضار. ليس هذا فقط ، إنها طريقة رائعة لاستخدام البروكلي الذي لا يلقى شعبية كخضار في متاجر البقالة.

يساعد البروكلي على الوقاية من أمراض القلب والسرطان، وهي الأسباب الرئيسية للوفاة.

أما إذا كنت لا تستطيع استيعاب فكرة إضافة مسحوق البروكلي إلى قهوتك ، فجرّب خيارًا آخر ، مثل وضعه في العصير ، أو اضافته إلى شوربة الشوفان أو مهروس الأفوكادو.