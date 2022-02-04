البروكوليني: المغذيات والفوائد الصحية للجسم

البروكوليني هو خضروات تشبه البروكلي، حيث يحب الكثير من الناس البروكوليني لأنه يتمتع بملمس أكثر نعومة من البروكلي. وحتى الأشخاص الذين يصعب إرضاؤهم قد يجدونها لذيذة، ومن السهل تحضيرها، ولكن ما هو البروكوليني بالضبط، وهل هناك أسباب لتفضيله على البروكلي التقليدي ؟

البروكوليني والبروكلي: ما الفرق ؟

البروكلي والبروكوليني متشابهان، لذا، إذا كنت تحب واحدة من هذه، فمن المحتمل أن تحب الأخرى، حيث كلاهما نباتات خضراء ذات ساق طويلة مع الزهور في الأطراف، وفي حين أن البروكلي يميل إلى أن يكون أكثر ثباتًا، مع ساق أكثر سمكًا وزهور أكثر كثافة، فإن البروكوليني لديه ساق أرق وأكثر نعومة مع زهور أكثر مرونة تشبه الأوراق إلى حد كبير.

وهذا يعني أنه يمكنك تناول سيقان البروكوليني بسهولة أكبر من سيقان البروكلي، والتي تكون أصعب بكثير وقد يكون من الصعب تناولها وهضمها نيئة، بالإضافة إلى ذلك، لا تحتاج إلى تقشير سيقان البروكوليني قبل تحضيرها.

القيمة الغذائية في البروكوليني

من الناحية التغذوية، يشبه البروكوليني البروكلي إلى حد كبير، حيث يحتوي (100 جرام) من البروكوليني الخام:

السعرات الحرارية: 35

الكربوهيدرات: 6 جرامات

البروتين: 3.5 جرام

الدهون: 0 جرام

الألياف: 5 جرامات

الكالسيوم: 4٪ من القيمة اليومية

الحديد: 7٪ من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 6٪ من القيمة اليومية

البروكوليني منخفض جدًا في السعرات الحرارية ولكنه غني نسبيًا بالألياف، ورغم أنه من الخضروات، إلّا أنه يوفر كمية لا بأس بها من البروتين.

أيضًا، يحتوي البروكوليني على مجموعة من المغذيات الدقيقة، بما في ذلك المعادن مثل الكالسيوم والحديد، ومن المحتمل أيضًا أن يقدم العديد من الفيتامينات، على الرغم من عدم معرفة كميات محددة.

الفوائد الصحية للبروكوليني

تحتوي الخضار الورقية مثل البروكوليني مجموعة من المغذيات الدقيقة الأساسية التي قد توفر فوائد صحية إضافية، حيث تحتوي البروكوليني على مركبات غنية بالكبريت مثل السلفورافان، وهو المركب الكامن وراء العديد من فوائدها الصحية والتي تشمل:

مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات

البروكليني غنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، مثل الكاروتينات، وهي الأصباغ العضوية الصفراء والبرتقالية والحمراء في النباتات - وفيتامينات C و E.

ومضادات الأكسدة هي مركبات قد تمنع تلف الإجهاد التأكسدي في جسمك، حيث يمكن أن يؤدي الإجهاد التأكسدي الزائد إلى أمراض، ينبع العديد منها من الالتهاب المزمن.

قد يوفر إمكانات مضادة للسرطان

يوفر تناول خضروات مثل البروكوليني الكثير من مضادات الأكسدة التي قد يكون لها إمكانات مضادة للسرطان، على سبيل المثال، خلصت مراجعة واحدة للبيانات من دراسات التحكم في الحالات إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالخضروات مثل البروكليني يحمي على الأرجح من بعض أنواع السرطان.

والأكثر إثارة للإعجاب، أن السلفورافان الموجود في البروكوليني له خصائص تشبه مضادات الأكسدة تمنع تنشيط الخلايا السرطانية ونموها.

قد يعزز صحة القلب

قد يساعد البروكوليني في الحماية من أمراض القلب، حيث وجدت إحدى الدراسات أن تناول البروكليني كان وقائيًا ضد تطور انسداد اللويحات في الشرايين التي يمكن أن تمنع تدفق الدم السليم من وإلى قلبك، وهو سبب شائع للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

التحكم في نسبة السكر في الدم

قد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل البروكوليني في التحكم في نسبة السكر في الدم، حيث يهضم جسمك البروكوليني المعبأ بالألياف بشكل أبطأ، مما يجعلك ممتلئًا لفترة أطول، وهذا يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي يحدث مع الأطعمة المهضومة بسرعة أكبر مثل الكربوهيدرات المكررة والمشروبات المحلاة بالسكر والحلوى.

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