وصفة شهية من المطبخ العراقي تمتاز بالتوابل الشرقية.

المكونات:

كوبان من الأرز البسمتي المغسول جيداً والمنقوع بالماء الفاتر لمدة ربع ساعةٍ.

كيلو غراماً واحداً من أفخاذ الدجاج.

نصف كيلو لحم بقر منظف ومقطّع.

حبتان بصل مقطّعة على شكل شرائح.

نصف كيلو غرام بطاطا مقشرة ومقطعة إلى مكعبات.

أربعمائة غرام بازيلاء.

مئتا غرام زبيب.

مئتا غرام لوز مسلوق ومقشر.

كوب شعيرية.

رشة فلفل أبيض.

ملعقتان كبيرتان كركم.

رشة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة بهارات برياني.

ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقتان زيت نباتي.

الطريقة:

نسلق أفخاذ الدجاج في وعاءٍ على النار، ثم نفصل العظم عن لحم الدجاج، ونصفي مرق الدجاج ونضعه جانباً.

نضع القليل من الزيت في قدر ونرفعه على النار، ثم نقلي فيه البصل ونتركه حتى يتحمّر، ثم نضعه جانباً، ثم نقلي مكعبات البطاطا ونضعها جانباً، وكذلك نقلي البازيلاء، واللوز، والزبيب، واللحم كلٌّ على حدة، ونضعها جانباً.

نغسل الأرز جيدًا لنتخلص من أكبر قدر من النشأ. نضع القليل من الزيت في قدرٍ ونرفعه على النار، ثم نقلي الشعيرية، ونضيف الأرز، والبهارات جميعها والملح والفلفل.

نضيف البطاطا، والبازيلاء، واللحم، وقطع الدجاج إلى الأرز، ثم نغمر المكونات بمرق الدجاج، ونتركه على النار حتى ينضج الأرز.

نضع البرياني العراقي في أطباق التقديم، ونقدم إلى جانبها اللبن والصلصة.

