10 أسرار جمالية للأم يجب اتباعها بعد عمر الـ30

عزيزتي الأم استخدمي كريم للعناية بالعينين ذو جودة عالية

عزيزتي الأم إذا كنت ممن اعتدن على الاهتمام ببشرتهن واتباع روتين يومي للعناية بصحة البشرة، فبالطبع ستكون بشرتك لا تزال نضرة وشابة. لكن دعونا نعترف بأنه خلال تلك المرحلة قد تفقد البشرة بعض من ترطيبها وتتعرض للمزيد من المشكلات، والتي من أبرزها بقع البشرة، الهالات السوداء تحت العينين، والجفاف، وفي هذا المقال نقدم لكم 10 أسرار جمالية للأم يجب اتباعها بعد عمر ال30:

1- استعملي الغسول، التونر والمرطب

فتلك الخطوات هي أساس العناية بالبشرة نظرا لأنها تساعد على تنقية البشرة من أي أتربة أو شوائب عالقة. كما تساهم في الحفاظ على صحة البشرة.

2-اتباع نظام غذائي صحي

احرصي خلال تلك الفترة على تناول المزيد من الخضروات والفواكه الطازجة خلال نظامك الغذائي. فتناول الأطعمة الطازجة يساعدك على التخلص من السموم خارج الجسم والحفاظ على صحة البشرة.

3- المكملات الغذائية

تناولي المكملات الغذائية من فيتامين C، وفيتامين E لضمان الحفاظ على صحة ومرونة خلايا البشرة. حيث تساعد تلك الفيتامينات على تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يساعد على زيادة مرونة خلايا البشرة لفترات أطول.

4-الخلطات الطبيعية للبشرة

حضري الخلطات الطبيعية البسيطة من المكونات المتوفرة في منزلك. فيمكنك استعمال خليط الزبادي مع العسل على الوجه والرقبة لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه جيدا بالماء الفاتر.

5-ممارسة الرياضة

الممارسة المنتظمة للتمرينات الرياضية ضروري جدا لصحة البشرة، فيمكنك مثلا المشي لمدة 30 دقيقة أو الجري. فذلك يساعد على تنظيف البشرة من السموم، كما يساعد على تغذية خلايا الدم. بالإضافة إلى ذلك، فإن ممارسة الرياضة تساعد على التخلص من التوتر والضغط العصبي، الذي قد يؤدي لظهور حب الشباب.

6 تقشير البشرة

تقشير البشرة أمر ضروري لمرة أو مرتين على الأقل خلال الأسبوع للحفاظ على بشرة نضرة، كما يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميت. حضري مقشر طبيعي للبشرة باستعمال حبيبات السكر الخشن مع عصير الليمون والعسل.

7-شرب الماء

احرصي على شرب 8 أكواب من الماء على الأقل خلال اليوم. فالماء ليس فقط لترطيب البشرة، ولكن يساعد أيضا على تنقية الجسم من السموم.

8-نمط الحياة الصحي

يجب الابتعاد عن تناول مشروبات الكافيين، المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، واستبدليها بالمشروبات الصحية كعصائر الفواكه الطبيعية وشاي الأعشاب والشاي الأخضر. أيضاً، لا بد من الإقلاع عن التدخين للحفاظ على صحة البشرة.

9-الكريم الليلي للعناية بالبشرة

اعتني ببشرتك خلال الليل أيضا، فينبغي عليك استعمال الكريم الليلي للعناية بالبشرة أثناء النوم. الكريمات الليلية معروفة بفوائدها المتعددة لترطيب البشرة، كما يساعد على تجنب ظهور بقع البشرة.

10-كريم العناية بالعينين

استخدمي كريم للعناية بالعينين ذو جودة عالية. فذلك لا يساعد فقط على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة، لكنه يساعد أيضا على تجنب ظهور الهالات السوداء حول العينين.

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