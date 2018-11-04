ما الذي يجعل البشرة جافة في فصل الشتاء؟

هناك بعض منتجات العناية بالبشرة التي تهدف فقط لأنواع معينة من الجلد

لا شك أن فصل الشتاء يسبب الجفاف للجلد والشعر بشكل مفرط، ولكننا لا نستطيع أن نضع كل اللوم على الموسم وحده.

في الواقع، هناك العديد من الأسباب، لماذا يبدأ الجلد بالجفاف، بدءا من المنظفات القاسية إلى الشعور بالإجهاد والتلوث. لقد تحدثنا إلى خبراء في العناية بالبشرة لمعرفة المزيد ...

نقص التغذية

لا يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن إلى مشاكل نقص التغذية التي قد تؤدي بدورها الى جفاف الجلد. احصل على جميع الفيتامينات الضرورية بعد استشارة الطبيب. في بعض الأحيان، تمتنع النساء عن الزيوت وتتناول حمية منخفضة جدا بالدهون، وهذا يمكن أن يجعل البشرة جافة.

الإجهاد المفرط والتعرض للتلوث

التلوث والغبار وحبوب اللقاح، والجذور الحرة والتوتر يمكن أن يؤدي إلى الكثير من التغيرات الهرمونية في البشرة، وبالتالي استنزاف احتياطيات الزيت الطبيعية.

تعريض الجلد لأشعة الشمس الضارة

عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس بشكل مفرط، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حساسية الشمس وجفاف الجلد عند بعض الناس. تأكد من استخدام كريم واقي من أشعة الشمس الضارة ويحتوي على معامل حماية لا يقل عن 35 .

عدم استخدام المنتج المناسب

هناك بعض منتجات العناية بالبشرة التي تهدف فقط لأنواع معينة من الجلد، وإذا لم تكن قادرا على التعرف على نوعية جلدك فقد ينتهي بك الامر باستخدام المنتج غير المناسب. اسألي خبيرة الجلد عن نوعية جلدك والنوعية الأنسب لك من الكريمات.

استخدام المنظفات القاسية على بشرة الوجه

معظم أنواع الصابون قلوية بطبيعتها وتترك تأثير جافا على بشرتك. لذل ينصح باستخدام منظفات معتدلة خالية من الصابون إذا كان لديك بشرة جافة. وصاحبات البشرة الدهنية يجب أن يتجنبن استخدام المنتجات التي تحفز انتاج المزيد من الزيوت.

استخدام التونر

حتى بعض أنواع التونر ذات العلامات التجارية العالمية التي تدعي أنها خالية من الكحول، يمكن أن تجعل بشرتك معرضة للجفاف. استخدمي مكونات طبيعية مثل ماء الورد العضوي، وعصير الخيار أو الخيار المبشور كتونر.