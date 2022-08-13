البطاطا المهروسة المقرمشة في المقلاة الهوائية هذه البطاطا المهروسة في المقلاة الهوائية مقرمشة بشكل خطير من الخارج وخفيفة ورقيقة من الداخل ، مع نكهة مميزة من إكليل الجبل والثوم مما يجعلها حقًا لا تقاوم. لا حاجة لفرن أو مقلاة ، ويمكن تحضيرها في أقل من 30 دقيقة!
البطاطا المهروسة المقرمشة في المقلاة الهوائية
المكونات:
1 رطل بطاطا صغيرة
1 ملعقة صغيرة إكليل الجبل المجفف
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
2 ملاعق صغيرة ملح ، أو حسب الذوق
1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار الأحمر
الطريقة:
- اغسل وجفف البطاطا.
- ضعها في قدر مليء بالماء المملح واتركها حتى الغليان. اغليها لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح طرية بدرجة كافية لتثقبها بالسكين.
- اخلطي زيت الزيتون والبهارات في وعاء.
- أخرج البطاطا من الماء وصفيها. دعها تبرد لبضع دقائق.
- ضعها على السطح وقم بتحطيمهم بعناية دون السماح لهم بالتفكك تمامًا ، سيجمعها الجلد معًا.
- اسكبي البهارات والزيت فوق البطاطا وانقليها إلى سلة المقلاة الهوائية مع ورق الخبز في الأسفل.
- اقليها في الهواء عند 390 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية) لمدة 5-7 دقائق أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً ومقرمشاً.
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