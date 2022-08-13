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البطاطا المهروسة المقرمشة في المقلاة الهوائية

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 13 آب / أغسطس 2022 - 02:00
البطاطا المهروسة المقرمشة في المقلاة الهوائية
البطاطا المهروسة المقرمشة في المقلاة الهوائية

البطاطا المهروسة المقرمشة في المقلاة الهوائية هذه البطاطا المهروسة في المقلاة الهوائية مقرمشة بشكل خطير من الخارج وخفيفة ورقيقة من الداخل ، مع نكهة  مميزة من إكليل الجبل والثوم مما يجعلها حقًا لا تقاوم. لا حاجة لفرن أو مقلاة ، ويمكن تحضيرها في أقل من 30 دقيقة!

البطاطا المهروسة المقرمشة في المقلاة الهوائية

المكونات:

البطاطا المهروسة المقرمشة في المقلاة الهوائية

1 رطل بطاطا صغيرة

1 ملعقة صغيرة إكليل الجبل المجفف

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 ملاعق صغيرة ملح ، أو حسب الذوق

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار الأحمر

الطريقة:

  • اغسل وجفف البطاطا.
  • ضعها في قدر مليء بالماء المملح واتركها حتى الغليان. اغليها لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح طرية بدرجة كافية لتثقبها بالسكين.
  • اخلطي زيت الزيتون والبهارات في وعاء.
  • أخرج البطاطا من الماء وصفيها. دعها تبرد لبضع دقائق.
  • ضعها على السطح وقم بتحطيمهم بعناية دون السماح لهم بالتفكك تمامًا ، سيجمعها الجلد معًا.
  • اسكبي البهارات والزيت فوق البطاطا وانقليها إلى سلة المقلاة الهوائية مع ورق الخبز في الأسفل.
  • اقليها في الهواء عند 390 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية) لمدة 5-7 دقائق أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً ومقرمشاً.

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