توست فرنسي بالعجين المخمر هذا الخبز الفرنسي المصنوع من العجين المخمر سريع وسهل التحضير ومن خارج هذا العالم. إنه مقرمش ولكنه طري ، وله حلاوة خفية تربط جميع النكهات مع بعضها البعض. وبصراحة ، هذا التوست الفرنسي المخمر جيد جدًا لدرجة أنه أصبح وجبة فطور وغداء في منزلنا!
توست فرنسي بالعجين المخمر
المكونات:
6 شرائح من خبز العجين المخمر
نصف كوب حليب (180 مل)
3 بيضات كبيرة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحونة
قليل من الملح
2 ملعقة كبيرة زبدة
الطريقة:
- في وعاء ضحل ، أضيفي الحليب والبيض وخلاصة الفانيليا والقرفة وجوزة الطيب والملح. اخفقي معًا واتركيه جانبًا.
- سخني الزبدة في مقلاة على نار متوسطة حتى تذوب.
- اغمسي شرائح الخبز في الخليط حتى تتغطى (لا تنقعها) ، وضعها في المقلاة. قم بقليها لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى تصبح مقرمشة من الخارج ، ثم اقلبها واقليها على الجانب الآخر لمدة 3 إلى 5 دقائق أخرى.
- أضف المزيد من الزبدة حسب الحاجة واستمر في طهي الشرائح الإضافية.
- يقدم مع شراب القيقب والفواكه الطازجة.
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