توست فرنسي بالعجين المخمر

في وعاء ضحل ، أضيفي الحليب والبيض وخلاصة الفانيليا والقرفة وجوزة الطيب والملح. اخفقي معًا واتركيه جانبًا

في وعاء ضحل ، أضيفي الحليب والبيض وخلاصة الفانيليا والقرفة وجوزة الطيب والملح. اخفقي معًا واتركيه جانبًا .

في وعاء ضحل ، أضيفي الحليب والبيض وخلاصة الفانيليا والقرفة وجوزة الطيب والملح. اخفقي معًا واتركيه جانبًا .

في وعاء ضحل ، أضيفي الحليب والبيض وخلاصة الفانيليا والقرفة وجوزة الطيب والملح. اخفقي معًا واتركيه جانبًا .

في وعاء ضحل ، أضيفي الحليب والبيض وخلاصة الفانيليا والقرفة وجوزة الطيب والملح. اخفقي معًا واتركيه جانبًا .