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توست فرنسي بالعجين المخمر

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 11 آب / أغسطس 2022 - 02:00
توست فرنسي بالعجين المخمر
توست فرنسي بالعجين المخمر

توست فرنسي بالعجين المخمر هذا الخبز الفرنسي المصنوع من العجين المخمر سريع وسهل التحضير ومن خارج هذا العالم. إنه مقرمش ولكنه طري ، وله حلاوة خفية تربط جميع النكهات مع بعضها البعض. وبصراحة ، هذا التوست الفرنسي المخمر جيد جدًا لدرجة أنه أصبح وجبة فطور وغداء في منزلنا!

توست فرنسي بالعجين المخمر

المكونات:

توست فرنسي بالعجين المخمر

6 شرائح من خبز العجين المخمر

نصف كوب حليب (180 مل)

3 بيضات كبيرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحونة

قليل من الملح

2 ملعقة كبيرة زبدة

الطريقة:

  • في وعاء ضحل ، أضيفي الحليب والبيض وخلاصة الفانيليا والقرفة وجوزة الطيب والملح. اخفقي معًا واتركيه جانبًا.
  • سخني الزبدة في مقلاة على نار متوسطة حتى تذوب.
  • اغمسي شرائح الخبز في الخليط حتى تتغطى (لا تنقعها) ، وضعها في المقلاة. قم بقليها لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى تصبح مقرمشة من الخارج ، ثم اقلبها واقليها على الجانب الآخر لمدة 3 إلى 5 دقائق أخرى.
  • أضف المزيد من الزبدة حسب الحاجة واستمر في طهي الشرائح الإضافية.
  • يقدم مع شراب القيقب والفواكه الطازجة.

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