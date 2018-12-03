كيفية استخدام البطيخ لنمو الشعر

هل تعلم أن البطيخ مفيد جدًا لشعرك عند تناوله وتطبيقه موضعياً؟ ارتفاع محتوى الماء في البطيخ يجعل رائحة الشعر رائعا.

البطيخ هو مصدر غني للبوتاسيوم والكالسيوم وفيتامين B6 وفيتامين C ، الخ. المحتوى العالِ من فيتامين C الموجود في البطيخ يساعد على تعزيز صحة الشعر.

أيضا ، يساعد البطيخ على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس لتعزيز نمو الشعر الصحي. في حين أن بذور البطيخ مفيدة جدا لترطيب الشعر.

كيفية استخدام البطيخ لنمو الشعر:

1. تناول البطيخ

لجني الفوائد الرائعة من البطيخ ، كل ما عليك القيام به هو تناول المزيد من البطيخ! إذا لم تكن تستهلك البطيخ فعليًا ، يمكنك محاولة عصره أو إضافته إلى العصائر ، كوسيلة لإضافته دون الحاجة إلى "استهلاكه".

2. قناع البطيخ لنمو الشعر:

يمكن استخدام البطيخ كقناع للشعر. إليك الطريقة:

المواد:

ملعقة صغيرة من المايونيز

شرائح البطيخ

الطريقة:

1. يهرس لب البطيخ باستخدام شوكة.

2. يمزج مع ملعقة صغيرة من المايونيز ، حتى تصبح معجون سميك.

3. توضع العجينة على فروة رأسك.

4. تترك لمدة 30 دقيقة.

5. تشطف باستخدام شامبو خفيف.

فوائد البطيخ لنمو الشعر:

1. يعزز نمو الشعر

يحتوي البطيخ على سيترولين ، وهو عبارة عن حمض أميني يتم تحويله إلى أرجينين في الجسم. أرجينين هو مقدمة لأكسيد النيتريك ، الذي يساعد في تمدد الأوعية الدموية.

الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك فروة الرأس ، يجب أن تكون صحية للعمل في أفضل حالاتها. حالما يتم توسيع الأوعية الدموية في فروة الرأس بنشاط ، فإن الفيتامينات والمغذيات المطلوبة اللازمة لإصلاح وإنتاج الكيراتين ، والتي يتم تغذيتها لفروة الرأس لتعزيز نمو الشعر الصحي.

2. يمنع سقوط الشعر

يحتوي زيت بذور البطيخ ، المعروف أيضا باسم زيت كالاهاري أو أووتانغا ، على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات للأكسدة مما يساعد على تعزيز الدورة الدموية لفروة الرأس ويرطبها دون أن يكون دهنيًا. كلما زاد الدم الذي يصل إلى فروة الرأس ، تقل كمية تساقط الشعر.

أيضا ، الأحماض الدهنية تحسن مرونة عمود الشعر وتوفر الرطوبة ، وبالتالي ، تقلل كمية الكسر التي قد تكون تعاني منها.

3. يوفر الرطوبة للشعر

يحتوي البطيخ المحمّل بالأحماض الأمينية والفيتامينات والماء المختلفة على مغذيات قوية ترطب الشعر من الداخل إلى الخارج.

الاستهلاك المنتظم لهذه الفاكهة سوف يرطب الجسم الذي ، بدوره ، سوف يرطب شعرك كذلك.