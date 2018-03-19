هل البقدونس هو الحل الأمثل لمعالجة الضعف الجنسي لدى الرجال؟

تناول البقدونس باستمرار يساعد على تزويد الجسم بفيتامين A وE

نعم، يعتبر البقدونس الحل الأمثل لمعالجة الضعف الجنسي لدى الرجال، خاصة أولئك الذين تخطوا سن الـ40 ويبحثون عن مقوي جنسي طبيعي لا يمتلك آثاراً جانبية.

يلعب البقدونس دوراً محورياً في التخلص من مادة كوليسترول داخل الجسم، وهي المادة التي تعتبر مسؤولة بشكل رئيسي عن مشكلات الانتصاب والضعف الجنسي وتدفق الدم بشكل طبيعي للأجهزة التناسلية.

تناول البقدونس باستمرار يساعد على تزويد الجسم بفيتامين A وE والمساعدة في رفع كفاءة الدورة الدموية لدى الرجال، بالإضافة إلى السيطرة على الخلايا الضارة في جسم الإنسان وتحويلها إلى مواد طبيعية غير قادرة على إيذاء الجسم أو استنزاف طاقته.

مميزات البقدونس لم تتوقف عند هذا الحد بل أشارت الدراسة إلى تضمنه لمادة "أبيجنين" وهي إحدى المركبات التي تعمل على إبطاء نمو خلايا سرطان البروستاتا، جنباً إلى جنب مع احتوائه على مادة البوتاسيوم والتي تعتبر عنصراً أساسياً في إفراز الهرمونات الضرورية التي يحتاجها السائل المنوي لدى الرجال، في حين أن اختلال تلك الوظائف قد يؤدي بشكل مباشر إلى إصابة الرجل بالعقم.

جديراً بالذكر أن فوائد البقدونس تشمل النساء أيضاً، حيث أنها تساعد في معالجة اضطرابات الدورة الشهرية عند النساء سواء المراهقات أو البالغات من خلال إمداد جسم المرأة بالمواد الغذائية اللازمة التي تحتاج إليها.

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