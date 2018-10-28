4 أضرار صحية ناتجة عن البكاء قبل النوم

البكاء

إن البكاء قبل النوم لا يعتبر ظاهرة،بل هو حالة معينة يمر فيها بعض الناس نتيجة تعرضهم لضغوطات مستمرة فما أن يضع الإنسان رأسه على المخدة حتى يبدأ يتذكر رغباته المكبوتة والحاجات المحبطة في حياته،كما يتذكر فشله في بعض المواقف وعدم قدرته على تحقيق ما يريد من أمور معنوية ونفسية وجسدية، فيبدأ بالشعور بالتوتر والحزن وبعدها يصاب بالإرهاق وتبدأ مشاعره السلبية بالظهور، فينفجر بالبكاء ويحاول التنفيس عما في داخله بالدموع،حيث أن مدة البكاء وكثرته تعتمد على الحالة النفسية والشخص نفسه.ويمكن أن يكون البكاء قبل النوم عادة عند البعض،إن بعض الناس يكونون سلبيين من الداخل، ويصبح ا لحزن عندهم عادة،فدائما يفكرون بالموت والأمور الحزينة التي تجلب لهم الاكتئاب فيبكون باستمرار في جميع الأوقات وليس قبل النوم فقط، وهنا بالطبع يلزم العلاج النفسي وجلسات تخلص هذا الشخص من هذه الحالة.

نقدم لك أسباب عديدة تدفع الفتيات للبكاء قبل النوم، وهي:

• تزايد حجم المشكلات والعقبات مما يجعلك تشعرين بضرورة ملحة للتنفيس وهنا يكون البكاء هو المنفس الوحيد.

• الإصابة بالاكتئاب أو الإحباط، فعند الإصابة بالاكتئاب قد تشعرين بفقدان الثقة في من حولك وهنا تلجأين إلى البكاء وأنتِ منفردة للخروج من هذه الأزمة.

• تراكم الإحباطات والمشاعر والشحنات السلبية.

• فقدان عزيز أو أحد الأقارب أو الأصدقاء.

أما الأضرار الصحية الناتجة عن البكاء قبل النوم هي:

• الصداع

• القلق والتوتر وعدم القدرة على النوم

• زيادة ضربات القلب

• القولون العصبي

ملاحظة: حاولي أن يكون لكِ صديقة تلجأين إليها وتتحدثين معها عن أمورك وتأخذين بنصيحتها وتخرجي معها شحنتك السلبية ولكن إذا استمر هذه الأمر معك فحاولي أن تذهبي لطبيب نفسي متخصص.