البنجر لتطهير القولون وإزالة السموم من الكبد

البنجر هو خضار جذري معروف منذ قديم الزمان، وينمو بشكل طبيعي على طول السواحل في آسيا وأوروبا وشمال إفريقيا. ويعرف بتأثيره الصحي على صحة القلب والأوعية الدموية.

يعتبر البنجر طعامًا ممتازًا لإزالة السموم. وذلك لأنه يحتوي على "ألياف غذائية" فعالة ، والتي تحتوي على سكريات البكتين. ويُعتقد أن لهذا فعالية في تطهير الجهاز الهضمي وتحريك الامعاء. وألياف البنجر لا تدعم صحة الجهاز الهضمي والقولون فقط ولكنها تدعم أيضًا آليات إزالة السموم من الجسم بشكل عام.

وصفة عصير البنجر لتطهير الكبد والقولون:

المكونات:

6 أوراق كالي

3 جزر (مقشر ومغسل)

2 تفاح أحمر (مغسول ومقطع)

1 بنجر (مقشر ومغسول)

1 ليمون مقشر

½ جذر زنجبيل

الطريقة:

املأ الخلاط بـ 1-2 كوب من الماء.

ضع جميع المكونات في الخلاط.

صفي كل شيء باستخدام مصفاة. ثم تخلط مع ملعقة.

قدميها مع بعض الثلج للحفاظ على البرودة.