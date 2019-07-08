البنطلون الجينز قد يكون السبب وراء ظهور حبوب المؤخرة..  اعرفي كيف؟

عادة ما تظهر الحبوب في الوجه أو الظهر، ولكنها في بعض الأحيان تظهر على المؤخرة، مما يجعلها أكثر ازعاجًا، وفي حين أن هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى ظهور الحبوب في تلك المنطقة، وقد يكون البنطلون الجينز السكيني المسؤول عن ذلك.

قد يبدو الأمر غريبًا ولكنه بسيطًا أيضًا، حيث أوضح خبير الأمراض الجلدية غابريل سيرانو، أن التعرق والبقاء في نفس الملابس، يعني أن البكتيريا والعرق على صلة مباشرة بالبشرة، ما يسمح لها باختراق المسام، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تهيج الجلد وظهور الحبوب.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح غابريل من خلال صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الملابس أو البنطلونات الضيقة، سواء كانت الجينز أو تلك التي يدخل في تصميمها الليكرا والبوليستر غير القابل للتنفس، تساهم في حبس العرق والبكتيريا في الجلد، مما قد يؤدي لظهور الحبوب والبثور.

وأشار الخبير أيضًا إلى أن استخدام كريمات الجسم قد يساعد أيضًا في تفاقم المشكلة، كما أوضح أن حبوب المؤخرة تختلف عن تلك التي تظهر في الوجه أو الظهر، حيث إن حبوب الوجه أو الظهر تكون نتيجة عوامل هرمونية.

بينما تظهر حبوب المؤخرة نتيجة حالة تدعى "التهاب الجريبات"، وهي الحالة التي تدخل فيها البكتيريا وخلايا الجلد الميتة في بصيلات الشعر، مما يسبب الالتهابات والحبوب.

ما الحل؟

أشار "غابريل" إلى ضرورة عدم فرك أو إزالة حبوب تلك المنطقة حتى لا يتفاقم الالتهاب، مع الحرص على ترطيب المؤخرة، ولكن مع تجنب المرطبات السميكة الثقيلة التي قد تسد المسام، والتركيز على الأنواع التي تحتوي على الألوفيرا للتهدئة وحمض الجليكوليك وفيتامين E أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، ينصح الخبير بالحرص على اختيار مقشر رقيق لتلك المنطقة، كما أشار إلى أنه يمكن الجلوس على منشفة رطبة ساخنة قبل الاستحمام، للمساعدة على فتح المسام، مما يساهم في تطهير تلك المنطقة من تراكمات الدهون أو أي من منتجات الاستحمام.

هذا وأشار "غابريل" إلى أهمية النشاط والحركة في منع تكون حبوب المؤخرة في المقام الأول، حيث أوضح أن الجلوس لفترات طويلة، يمنع بشرة تلك المنطقة من التنفس، وفيما يتعلق بالملابس، يوصي باختيار الملابس الفضفاضة الخالية من البوليستر والليكرا، بالإضافة إلى الحرص على غسل المنطقة جيدًا بعد الجلوس على الشاطئ.

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