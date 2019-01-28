تأثير البوتاسيوم والصوديوم على ضغط الدم!

الصوديوم (المكوّن الرئيسي للملح) أنه يسبب ارتفاع ضغط الدم

من المعروف عن الصوديوم (المكوّن الرئيسي للملح) أنه يسبب ارتفاع ضغط الدم، لكن وفقاً لدراسة حديثة يساعد استهلاك الكمية المناسبة من البوتاسيوم على تعديل ضغط الدم وتنظيم مستوياته. ويوصف ارتفاع ضغط الدم بالقاتل الصامت لأنه يؤثر على بليون إنسان حول العالم.

وتفيد تقارير منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع ضغط الدم سبب 51 بالمائة من الوفيات بسبب السكتات الدماغية، و45 بالمائة من الوفيات بسبب أمراض القلب.

وبحسب الدراسة الجديدة التي نشرتها «المجلة الأميركية للغدد الصمّاء والتمثيل الغذائي» تبين أن ارتفاع مدخلات الجسم من الصوديوم ليس العامل الرئيسي الوحيد وراء ارتفاع ضغط الدم، وأن تأثير البوتاسيوم بالأهمية نفسها.

وتوصلت نتائج الدراسة التي أُجريت في جامعة جنوب كاليفورنيا إلى أن تقليل الصوديوم في الطعام يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، وكذلك زيادة تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يسهم في الحد من ارتفاع ضغط الدم.

من أهم الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم: التونة والسلمون واللبن (الزبادي) والحليب الخالي من الدسم والبيض واللوز وجوز المكاديميا والفطر (المشروم) والبطاطا والموز والبطيخ والعنب والأناناس والتوت والفراولة (الفريز). ويساعد أكل المزيد من أطعمة البوتاسيوم على تخفيف تأثير الصوديوم على الكليتين، وتقليل مخاطر تضررهما من كثرة أكل الملح.

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