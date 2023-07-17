البوظة العربيّة بنكهة المستكة والفستق الحلبي، تعتبر البوظة العربية صحيّة بسبب عدم استخدام المواد المصنّعة في تحضيرها، ولأنها تعتمد على الحليب الطازج الذي يمدّ الجسم بالكالسيوم المهمّ لصحة العظام والمفاصل، والبوظة العربيّة تحتوي نسبةً أكبر من الدهون إلا أنّ اختصاصيي التغذية يفضلّونها على البوظة المُصنّعة، فيما يلي طريقة عمل البوظة العربيّة بنكهة المستكة والفستق الحلبي:

البوظة العربيّة بنكهة المستكة والفستق الحلبي

مقادير البوظة العربيّة بنكهة المستكة والفستق الحلبي

600 مليلتر من الحليب السائل ويكون كامل الدّسم.

نصف كوب فستق حلبي مُقشّر ننقعه في الماء لمدّة ساعة.

نصف كوب من السكر "حسب الرغبة".

نصف ملعقة حجم صغير من المستكة.

4 ملاعق حجم كبير من بودرة السحلب.

كوب ونصف من الكريمة "فريش كريم".

ملعقتان حجم كبير من ماء الورد.

طريقة تحضير البوظة العربيّة بنكهة المستكة والفستق الحلبي

أولاً ضع الحليب في قِدر سميك القاعدة على نار هادئة واتركه حتى يغلي جيداً.

ثمّ ارفع الحليب عن النار واتركه جانباً حتى تعتدل درجة حرارته.

افرم حبّات الفستق فرماً خشناً ونضعه في وعاء.

ثم نأخذ القليل من الحليب الفاتر ونذوّب به المستكة ونتركها جانباً حتى نستخدمها.

ثم أعد الحليب على نار متوسّطة الحرارة، واتركه حتى يبدأ بالغليان.

ثمّ أضف مسحوق السّـلحب بالتدريج مع التحريك المستمر حتى لا يلصق بقاع القدر.

ثم نضيف السكّر إلى خليط الحليب ونحرّكه باستمرار حتى يذوب جيّداً.

نأخذ المستكة التي أذبناها ونحرّكها جيداً لنتأكّد من ذوبانها بشكل كامل ونضيفها لمزيج الحليب، ومن الأفضل تصفيتها كي لا تنزل الأجزاء الصلبة منها.

أضف الكريمة وماء الورد، والفستق الحلبي للخليط ونحرّك جيّداً.

ارفع القدر مباشرةً عن النار واتركه جانباً حتى يبرد تماماً.

ثم نضع المزيج في محضّرة البوظة أو إذا لم تتوفّر نُحضر وعاءً معدنيّاً، ومن الأفضل أن يكون من الحديد ونضع فيه الخليط ونضعه في الفريزر.

نخرج الخليط بعد أن يجمد جزئيّاً "تقريباً بعد نصف ساعة" وسوف نلاحظ أنّ الأطراف قد جمدت فنخفقه بخفّاقة معدنية ليصبح القوام كريميّاً.

ثمّ نعيده للفريزر ونكرّر هذه العمليّة لأربع أو خمس مرّات حتى نحصل على قوام البوظة.

ثم نضع البوظة بعد أن تجهز في علبة محكمة الإغلاق ونحتفظ بها في الفريزر لحين تناولها، وصحتين وعافية.

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