البيتزا الصحية بالشوفان وطحين البر

تعلمي معنا طريقة تحضير عجينة البيتزا الصحية من الشوفان وطحين البر.

المقادير:

6 ملاعق كبيرة شوفان مطحون.

6 ملاعق كبيرة دقيق بر.

2 ملعقة كبيرة (روب) زبادي خالي الدسم دافئ.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ربع ملعقة ثوم باودر، وربع ملعقة أوريغانو.

ملح

للعجن:

1/2 كوب ماء دافيء مع ملعقة شاي خميرة فورية ونصف ملعقة كبيرة سكر

الطريقة:

-تعجن مقادير البيتزا، وتضاف الخميرة الفورية بعد إذابتها في قليل من الماء الدافيء والسكر.

-تترك العجينة لترتاح ساعة ومن ثم تستخدم.

-تفرد العجينة ويضاف إليها الحشوة حسب الرغبة.

-الحشوة المستخدمة : جبن موتزاريللا- فلفل أخضر- صلصة البيتزا- مشروم (فطر)- أعواد البصل الأخضر- شرائح طماطم.

تخبز البيتزا في فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية ولمدة 20 دقيقة.