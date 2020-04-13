البيتزا الصحية بالشوفان وطحين البر

تعلمي معنا طريقة تحضير عجينة البيتزا الصحية من الشوفان وطحين البر.
المقادير:
6 ملاعق كبيرة شوفان مطحون.
6 ملاعق كبيرة دقيق بر.
2 ملعقة كبيرة (روب) زبادي خالي الدسم دافئ.
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
ربع ملعقة ثوم باودر، وربع ملعقة أوريغانو.
ملح
للعجن:
1/2 كوب ماء دافيء مع ملعقة شاي خميرة فورية ونصف ملعقة كبيرة سكر
الطريقة:
-تعجن مقادير البيتزا، وتضاف الخميرة الفورية بعد إذابتها في قليل من الماء الدافيء والسكر.
-تترك العجينة لترتاح ساعة ومن ثم تستخدم.
-تفرد العجينة ويضاف إليها الحشوة حسب الرغبة.
-الحشوة المستخدمة : جبن موتزاريللا- فلفل أخضر- صلصة البيتزا- مشروم (فطر)- أعواد البصل الأخضر- شرائح طماطم.
تخبز البيتزا في فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية ولمدة 20 دقيقة.