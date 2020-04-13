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البيتزا الصحية بالشوفان وطحين البر

منشور 13 نيسان / أبريل 2020 - 03:00
البيتزا الصحية بالشوفان وطحين البر

تعلمي معنا طريقة تحضير عجينة البيتزا الصحية من الشوفان وطحين البر.

المقادير:
6 ملاعق كبيرة شوفان مطحون.

6 ملاعق كبيرة دقيق بر.

2 ملعقة كبيرة (روب) زبادي خالي الدسم دافئ.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ربع ملعقة ثوم باودر، وربع ملعقة أوريغانو.

ملح

للعجن: 
 1/2 كوب ماء دافيء مع ملعقة شاي خميرة فورية ونصف ملعقة كبيرة سكر

الطريقة:
-تعجن مقادير البيتزا، وتضاف الخميرة الفورية بعد إذابتها في قليل من الماء الدافيء والسكر.

-تترك العجينة لترتاح ساعة ومن ثم تستخدم.

-تفرد العجينة ويضاف إليها الحشوة حسب الرغبة.

-الحشوة المستخدمة : جبن موتزاريللا- فلفل أخضر- صلصة البيتزا- مشروم (فطر)- أعواد البصل الأخضر- شرائح طماطم.

تخبز البيتزا في فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية ولمدة 20 دقيقة.

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