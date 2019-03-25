دراسة: تناول البيض يوميا قد يعرضك لأمراض القلب

كشفت دراسة طبيبة حديثة، نشرت في دورية الرابطة الطبية الأمريكية، وأجريت على أكثر من 30 ألف شخص، على مدار 17 عامًا، أن تناول بيضتين يوميًا، قد يعرض القلب والأوعية الدموية إلى مشاكل صحية، وقد تصل إلى حد الوفاة، نظرًا لاحتوائهما على كمية كبيرة من الكوليسترول، الذي يمثل ضررًا على الصحة العامة.

وقال الباحثون إن بيضة واحدة من الحجم الكبير، تحتوي على 185 ميلليغراما من الكوليسترول، وفقًا لوزارة الصحة في الولايات المتحدة، مؤكدين أن ذلك يتجاوز نصف ما يحتاجه الفرد يوميًا منه الكوليسترول (300 ميلليغرام يوميا)، حسب منظمة الصحة العالمية.

وتوصل الباحثون إلى أن تناول أكثر من 300 ميلليغرام من الكوليسترول يوميًا، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، بنسبة 17%، والوفاة المبكرة بنسبة 18%.

وفي حالة تناول الكوليسترول عن طريق البيض تحديدًا، كشفت الدراسة أن تناول 3-4 بيضات يوميًا، يزيد من خطر التعرض لمشاكل بالقلب بنسبة 27%، فضلًا عن الوفاة المبكرة بنسبة 34%، وأسبوعيًا بنسبة 6% و8% على التوالي.

وأكد الباحثون أن مدى الضرر الذي قد ينتج عن تناول البيض، يتوقف على عدة عوامل، أبرزها:

- مستوى اللياقة البدنية.

- التدخين.

- الأمراض التي يعاني منها الشخص، كارتفاع ضغط الدم.