البيض المخفوق على الطريقة الأمريكية

يعد طبق البيض المخفوق Ultimate Southwest Scrambled Eggs وجبة عشاء أو غداء سريعة ومليئة بالحيوية ، وهي طريقة رائعة لاستخدام المكونات المتبقية في المطبخ...

المكونات:

8 بيضات كبيرة

1/4 كوب حليب

ملح وفلفل

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 علبة من الفاصوليا السوداء

1 علبة من الفلفل الأخضر المقطع إلى مكعبات

1/4 كوب صلصة تاكو

4 أوقيات من جبن جاك الفلفل ، مبشور

2 بصل أخضر

1 طماطم صغيرة

الطريقة:

اشطف علبة الفاصوليا في مصفاة واتركها تصفى أثناء تحضير البيض.

في وعاء كبير ، اخلطي البيض والحليب ورشة ملح وفلفل. خفقت حتى تصبح ناعمة إلى حد ما.

سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة منخفضة. بمجرد أن تصبح ساخنة ، أضيفي الزبدة واتركيها تذوب. انشر الزبدة على سطح المقلاة بملعقة. صب البيض المخفوق في المقلاة وقم بطيه برفق باستخدام الملعقة عندما يبدأ في التماسك. تجنب الإفراط في تقليب البيض.

عندما يتماسك البيض بنسبة 75٪ (لا يزال طريًا ورطبًا وسائلاً حول الحواف) ، أضيفي الفاصوليا المصفاة والفلفل الأخضر المفروم (لا داعي لتصريف الفلفل الحار). قم بطي الفاصوليا والفلفل الحار برفق في البيض المخفوق. تُسكب صلصة التاكو فوق البيض ، ثم تُغطى بطبقة من الفلفل الحار.

ضعي غطاءً على المقلاة واتركه دافئًا لمدة 5 دقائق أخرى أو حتى ينضج البيض تمامًا ويذوب الجبن فوقه.

أثناء تسخين البيض ، قطّعي البصل الأخضر إلى شرائح وقطعي الطماطم إلى مكعبات. ضعي فوق البيض الطماطم الطازجة والبصل الأخضر قبل التقديم مباشرة.

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