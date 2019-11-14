البُهاق: أسبابه قد تكون نفسية أو عاطفية.. ومشاهير عرب أعلنوا إصابتهم به!

حدث المطرب "رامي جمال" قبل أيام عن إصابته بمرض البهاق، ، موضحًا أنه تردد على عدد كبير من الأطباء عقب ظهور بقع بيضاء اللون في مناطق متفرقة بجسمه، ولكن باءت محاولات تعافيه بالفشل، الأمر الذي جعله يفكر في اعتزال الغناء والتلحين.

البهاق..هو مرض جلدي يحدث بسبب فقدان لون الجلد الطبيعي وظهور بقع بيضاء اللون يمكن أن تؤثر في الجلد أو في أي جزء من الجسم، وقد يؤثر أيضًا في الشعر وداخل الفم. كما تختلف الحالة من شخص لآخر، حيث لا يمكن التنبؤ بمعدل تأصر الجلد وفقدان اللون به، ولا يعد المرض معديًا؛ حيث يؤثر في جميع أنواع البشرة؛ لكن قد يكون أكثر وضوحًا في ذوي البشرة الداكنة.

ولكن رامي جمال لم يكن الفنان العربي الأول الذي تعرض لهذا المرض.. تعرف أكثر عن مرض البهاق وعن المشاهير الذي سبقوه من خلال هذا الفيديو!





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مرض البهاق