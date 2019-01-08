جميلة البوابة: احذري هذه الاخطاء التي تؤدي الى ظهور التجاعيد

إزالة مكياج العيون بعنف

من أبرز أخطاء المكياج التي يحّذر منها خبراء التجميل هي تلك المتعلّقة بمكياج العيون، ففي تلك المنطقة تحديداً تكون البشرة حساسة جدّاً وبالتالي معرّضة لتطوير بعض التجاعيد في عمر مبكر. فما هي هذه الأخطاء؟

إزالة مكياج العيون بعنف:

تعمد معظم النساء الى فرك البشرة بعنف عند إزالة المكياج الامر الذي يسبب صدمة للبشرة وبالتالي يزيد من حساسيتها وظهور الخطوط الدقيقة عليها.

سحب الجفون عند تطبيق الأيلاينر:

هذه الخطوة بالذات هي اسوأ ما يمكن ان تقومي به بحقّ بشرتك، فهي تتسبب بترهّل البشرة المحيظة بالعين وبالتالي تشكّل التجاعيد مع مرور السنوات. لهذا السبب ابتعدي عن هذه العادة قدر الإمكان.

توزيع كريم الاساس بطريقة خاطئة:

استخدام كريم الاساس أو الكونسيلر يجب ان يتم باستخدام الادوات المناسبة لتوزيع المستحضر بشكل متساوٍ. استخدمي الاسفنجة والفراشة كذلك ننصح دائماً توزيع المستحضر من داخل الوجه الى خارج وليس العكس.