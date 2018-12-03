للأهل: كيف تعرف أن طفلك تعرض للتحرش الجنسي؟

عندما يبدأ الطفل باستخدام تعبيرات جنسية في كلامه فاعلم أن أمرًا قد حدث

يعتبر القلق من اقترابك كأب، أو أم من طفلك، وإبداء عواطفكما الطبيعية تجاهه، من أحضان وقبلات، قد يكون مؤشرًا على حدوث تحرش جنسي للطفل.

لا يفصح الأطفال في الغالب، عما تعرضوا له من تحرش جنسي، بل ربما لا يعرف البعض منهم أنه قد تعرض لواحد بالفعل، إلا أنه يشعر بعدم الرضا، والقلق من أمر ما. هناك بعض الأمور التي بملاحظتها، تستطيع كوليّ أمر أن تعرف أن طفلك قد تعرض لتحرش جنسي منها:

1- خوفه من الذهاب إلى مكان محدد، أو البقاء مع شخص بعينه. فإن أبدى انزعاجًا كبيرًا من الأمر، عليك أن تفكر فيما قد يكون حدث له.

2- عندما يبدأ الطفل باستخدام تعبيرات جنسية في كلامه، أو إطلاق مسميات جديدة على أعضاء الجسم، فاعلم أن أمرًا قد حدث.

3- مشاكل قد تواجهه في النوم، من كوابيس، إلى عدم الرغبة في النوم بمفرده، أو في غرفة مظلمة.

وبصفة عامة، أي تصرف ينشأ عن الطفل، لم يتعود عليه الأب أو الأم منه، فعليهما حينها أن يبحثا في الأمر لمعرفة ما جد على طفلهما فتسبب به.

ما هو التحرش الجنسي بالأطفال؟ وما كيفيته؟

يعبر عن التحرش الجنسي بالأطفال بأنه كل فعل يخرج من شخص بالغ، تجاه طفل ما، حتى يشبع رغبة جنسية كامنة داخله، سواء تم ذلك عن طريق اللمس، أو بطريق آخر لا يستخدم فيه اللمس. كما أنه يمكن أن يحدث كذلك بين طفلين قاصرين، يبلغ فارق العمر بينهما خمسة أعوام.

يمكن تقسيم التحرش الجنسي بالتالي لأفعال معتمدة على اللمس كمحاولة لمس أجزاء حساسة في جسد الطفل، كلمس صدر الفتاة، أو المنطقة السفلية من الجسم، أو أي لمس لا يرتاح الطفل له، وكذلك محاولة تقبيل الطفل على غير رغبته.

كما تتنوع الأفعال التي تعتبر تحرشًا جنسيًّا، ولا تعتمد في ذلك على اللمس فقط، فقد يحدث بطرق مختلفة، وهي:

1ـ مناداة الطفل بألفاظ تحتوى على معانٍ جنسية، سواء كانت بهدف المضايقة فقط، أو بهدف التحرش حقًا بالطفل.

2ـ عرض مواد جنسية على الطفل، سواء على هيئة صور، أو فيديو، أو عرض صور عارية للشخص القائم بعملية التحرش، تظهر فيها أعضاؤه الحساسة، بطريق مباشر، أو عن طريق الإنترنت.

3ـ تصوير الأطفال، وتركيب صورهم في أوضاع جنسية.

4ـ إجراء محادثة عن طريق الإنترنت، تحتوي على ألفاظ جنسية.

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