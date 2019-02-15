10 نصائح للتخلص من حب الشباب بشكل نهائي

العبث بالبثور يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكل حب الشباب

مشكلة حب الشباب ليست فقط حكراً على فترة المراهقة، إذ يمكن أن تظهر أيضاً لدى 50% من الناس في مراحل مختلفة من حياتهم.

فيما يلي تعرّفوا على 10 حلول نهائية لها واختاروا منها ما يناسبكم، حسب ما جاء في موقع" العربية".

1- العلاج السريع لدى طبيب التجميل

يمكن للعلاجات المُطبّقة في العيادات التجميلية أن تجنّبنا تناول علاج بالمضادات الحيوية يمتدّ عادةً على 6 أشهر. من أبرز هذه العلاجات:

دليلك الشامل عن حب الشباب

-الأشعة ما فوق الحمراء التي تخفّف من الإفرازات الدهنية وتعالج حب الشباب.

-اللايزر السطحي الذي يعمل على تنظيف المسام ويساعد على انقباضها.

-أشعة "ليد" الحمراء المضادة للالتهابات، والزرقاء التي تدمّر البكتيريا المسؤولة عن ظهور حب الشباب.

-والحل المثالي يعتمد في معظم الأحيان على الجمع بين هذه التقنيّات الثلاثة. ولكن هذا العلاج مكلف على الصعيد المادي.

2- تنظيف البشرة بالعمق

يتمّ هذا التنظيف بالعمق من خلال تقنيات الجراحة المجهرية. وهي تُطبّق على يد طبيب التجميل وتعتمد على إفراغ محتوى المسام حتى لا تتحول إلى بثور وندبات تترك آثاراً على البشرة. تُطبق جلسات الجراحة المجهرية كمكمل للعلاج بالأدوية ويفصل بين الجلسة والأخرى أسبوعين أو أربعة أسابيع.

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3- تبديل نوع كريم الأساس

بعض أنواع كريم الأساس تحتوي في تركيبتها على خضاب معدنية قد تسبب الالتهابات وبالتالي ظهور حب الشباب. ينطبق هذا الأمر على كريم الأساس الذين يؤمن تغطية سميكة أكثر من سواه، ولا ينتشر حبّ الشباب في هذه الحالة عند منطقة الفكّين كما هي الحالة في معظم الأحيان بل يكون منتشراً في أماكن تطبيق كريم الأساس. والحلّ في هذه الحالة يكون باستعمال كريم أساس بصيغة أقلّ سماكة ومضادة للحساسية بالإضافة إلى المواظبة على إزالة الماكياج قبل النوم.

4- ضبط الهرمونات

ينتج حب الشباب أحياناً عن اضطرابات هرمونيّة، حيث يقوم الجسم بإنتاج كمية كبيرة من الهرمونات النسائية في مرحلة محددة من الدورة الشهرية. ويمكن في هذه الحالة استشارة الطبيب النسائي للحصول أنواع من الأدوية تنظّم الإفرازات الهرمونية وتقي من ظهور حب الشباب.

5- تنقية البشرة من الداخل

بعض أنواع نقيع النباتات تساهم في تنقية البشرة من الداخل، وأبرزها نبات البردان الذي يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات والفطريات وزهرة البانسيه البريّة التي تتمتع بخصائص معالجة للبثور.

6- الاستعانة بالبروبيوتيك

تتميّز البروبيوتيك بكونها أنواع من الخمائر والبكتيريا المفيدة تتمّ إضافتها إلى الطعام بكميّات محدّدة نظراً لفوائدها الصحيّة. وقد أثبتت عدة دراسات أجريت عليها أن للبروبيوتيك فوائد في مجال تحسين صحة البشرة والقضاء على حبّ الشباب.

تتوفر في الأسواق بعض أنواع الزبادي الغنيّة بالبروبيوتيك التي يُنصح باستهلاكها في هذا المجال والاستعانة بها لتحضير أقنعة طبيعيّة للبشرة.

7- مراقبة النظام الغذائي

يعتقد بعض الباحثون أن نظامنا الغذائي يؤثّر بشكل مباشر على مشكلة حب الشباب. وهم يشيرون إلى أن للسكر دوراً سلبياً في هذا المجال، خاصةً أن الغدد الدهنيّة تكون مزوّدة عادةً بلاقطات للأنسولين وأن تناول السكر السريع يُعزّز الإصابة بحب الشباب.

وهناك أطعمة أخرى قد تكون مسؤولة أيضاً عن ظهور حب الشباب ومنها الحليب، والشوكولاتة، والمقالي.. ولذلك ينصح الخبراء بتدوين ما تتناولون في فترات الإصابة بحب الشباب، فمن شأن ذلك أن يساعد على تحديد الأطعمة التي قد تكون وراء ظهور البثور لتجنّبها في المستقبل.

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8- ترطيب البشرة

عند الإصابة بحب الشباب تتحوّل الإفرازات الزهميّة إلى عدو أساسي للبشرة، علماً أن هذه الإفرازات هي التي تؤمّن ترطيب البشرة وتقوّي حاجزها الدهني-المائي. تتسبب الأدوية المقاومة لحب الشباب بجفاف البشرة وهي تصبح بحاجة إلى كريم مرطّب يعوّض جفافها ويؤمّن لها الشعور بالراحة طوال فترة العلاج.

9- الابتعاد عن التوتر

تشير الدراسات إلى أن 70% من الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب يعانون أيضاً من نسبة توتر مرتفعة. ولذلك يُنصح بالابتعاد عن مصادر التوتر قدر المستطاع وممارسة هواية محبّبة تخفّف من حدّته وبالتالي تحسّن من مشكلة حب الشباب.

10- إبعاد اليدين عن بشرة الوجه

العبث بالبثور يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكل حب الشباب. ولكن هل تعلمون أو وضع اليدين على بشرة الوجه السليمة يمكن أن يلحق الأذى بها أيضاً، إذ تنتقل إليها أنواعاً مختلفة من البكتيريا والجراثيم ممكن أن تتسبب بظهور البثور. ولذلك يبقى إبعاد بشرة اليدين عن الوجه وسيلة سهلة وفعّالة للوقاية من ظهور مشكلة حب الشباب.