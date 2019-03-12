كيفية زيادة التركيز في العمل

يلعب التنفس دوراً مهماً في عملية التركيز

بين المكالمات الهاتفية، رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها، الأحاديث مع الزملاء، إضاعة الوقت جرّاء وسائل التواصل الإجتماعي، التركيز في العمل قد يكون مهمة مستحيلة في بعض الأحيان. لذلك نقدم لك 6 نصائح من شأنها أن تعيد إليك التركيز وتصرفك عن كل محاولات اللهو، ذلك وفقاً لموقع Terrafemina:

• التنفس العميق: يلعب التنفس دوراً مهماً في عملية التركيز. عندما تحتاج إلى التركيز في المكتب قبل تقديم عرض ما، إلقاء خطاب أو عندما يقترب موعدك مع مرؤوسك حاول أن تتنفس بهدوء. قم بهذا التمرين: استنشق الهواء ببطء لمدة ستة ثوان، احبس أنفاسك لمدة ثانيتين ثم قم بعملية الزفير ببطء أيضاً ولمدة 9 ثوان. كرر التمرين كلما سنحت لك الفرصة. سوف تشعر بالهدوء، الإسترخاء وتصير قادراً على تقبل الأمور في غضون 5 دقائق.

• تحفيز العين الثالثة: عندما تشعر بالتوتر الشديد الجأ إلى تدليك. هي وسيلة جيدة للتخلص من التوتر ولتحفيز الذاكرة أيضاً. يجب التركيز في التدليك على النقطة ما بين الحاجبين حيث الأنف والجبين. كرر العملية مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم ذلك من خلال ضغط طفيف لمدة 3 إلى 4 دقائق على هذه النقطة. هي مرتبطة بالغدة النخامية - غدة صغيرة موجودة في قاعدة الدماغ وتقوم بدور همزة الوصل بين الجهاز العصبي ونظام الغدد الصماء. سوف تساعدك هذه العادة على الحد من الإجهاد وزيادة تركيزك.

• ضع بذوراً من اليقطين في يدك: غنية بأحماض الأوميغا 3 والزنك وأساسية للتنمية وحسن سير العمل في الدماغ. بذور اليقطين هي ثروة من المواد الغذائية يجب أن لا تغيب من درج مكتبك. إذا لست من محبذي هذه الوصفة يمكنك إستبدالها بالبندق والجوز، إذ لديها الفوائد عينها لناحية تحسين الذاكرة ومهارات التفكير.

• تناول الأسماك كوجبة فطور: تخلى عن حبوب القمح خلال وجبة الإفطار وإستبدلها بالأسماك التي تزيد من نسبة الأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد على التركيز. عليك اختيار الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين. يمكنك تناولها مع خبز التوست أو القمحة الكاملة لفتح الشهية وتسهيل الهضم.

• انظر إلى صور الحيوانات الجميلة : عندما تشعر بالارتباك، خذ قسطاً من الراحة وانظر إلى صور للقطط والكلاب أو غيرها من الحيوانات. وأثبتت دراسة أجراها باحثون يابانيون على عدد من الطلاب أنهم كانوا أكثر عرضة لأداء المهام بمزيد من الرعاية والإهتمام بعدما حدّقوا بصور لكلاب وقطط.

• مارس اليوغا أثناء استراحة الغذاء: إذا كانت التمارين الرياضية مفيدة للقلب والصحة العامة، لليوغا تأثير في القدرة على التركيز. بعد جلسة اليوغا، سوف تعالج المعلومات بسرعة ودقة. طلب الباحثون من بعض المتطوعين القيام بسلسلة من تمارين اليوغا، بينما طلب من آخرين عشرين دقيقة من الركض،÷ وعرض على الفئة الأخيرة جلسة من التمارين الرياضية. بعد هذه الدورات الرياضية، أجاب المشاركون على اختبارات المعرفة العامة. ولوحظ أن الذين مارسوا اليوغا كانوا أكثر نجاحاً وتركيزاً وتمكنوا من معالجة المعلومات بكفاية.

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