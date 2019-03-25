كيفية التعامل مع الزوج العاشق للفنانات الشهيرات

حاولي أن تصفي له شعورك ببعض الضيق إذا كان يعشق فنانة معينة

حياة المشاهير لطالما كانت محط أنظار وجذب الجميع، يتعلق بها الكثيرون، بل قد يصل الأمر في كثير من الأحيان إلى عشق هذه الشخصية، مما قد يتسبب ذلك في مشكلة مع زوجته أو خطيبته، وهنا ننصحك ببعض الأمور التي تستطيعين التعامل بها مع شريك حياتك في هذه الحالة، وفقًا لما ذكره موقع youqueen.

1- ابدأي بالحديث معه:

لطالما كان النقاش الإيجابي هو أحد أفضل الطرق لحل مشاكل الأزواج، لهذا حاولي أن تصفي له شعورك ببعض الضيق، وذلك حينما يبالغ في ردة فعله عندما تأتي سيرة هذه الفنانة أو تأتي صورتها على الشاشة، كما يفضل أن توضحي له فكرة مدى تفهمك لإعجابه بشخصية مشهورة، طالما أن هذا الامر لا يتعدى علاقتكما الزوجية.

2- اسألي من حولك:

ليس عيبًا أن تقومي باستشارة من حولك، لاسيما والدتك أو صديقاتك، فربما كان لصديقتك نفس المشكلة واستطاعت حلها بالفعل، ولكن بشرط أن تنتبهي جيدًا أن ما يناسب زوج صديقتك ربما لا يناسب زوجك.

3- لماذا اختار هذه الشخصية بالذات؟

يجب أن تسألي نفسك هذا السؤال لماذا اختار هذه الفنانة بالذات؟ هل بالفعل هو مهتم بها؟ قد يكون الأمر ليس بهذه الصورة أو الشكل الكبير الذي تعتقدينه، أو ربما مجرد كلام "هزار" يمزح به زوجك، أو يحاول تقليد أحد من أصدقائه.

4- ماذا عن غيرتك؟

هنا يجب أن تتوقفي مع نفسك لبعض الوقت، لماذا أنت تغارين لهذا الحد من شخصية ليست موجودة ماديًا أو بشكل "واضح" بحياتك أصلًا، وتفكري بأنك الأولى بحياة زوجك وأنت من اختارها بالأساس.

5- استخدمي أسلحتك بذكاء:

من المهم أن تدركي عزيزتي أن لك مميزاتك الخاصة التي من أجلها يحبك زوجك، أعيدي الاهتمام بنفسك مرة أخرى، واحرصي دائمًا على أن يكون لك حياتك الخاصة وعالمك بعيدًا عن الحياة الزوجية، مثل عملك، وصداقاتك، هذا ما يجعلك امرأة قوية واثقة من نفسها، وفي هذا الوقت لن تنتبهي لوجود امرأة أخرى، ولن ينتبه زوجك هو الآخر.

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