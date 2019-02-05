كيفية التعامل مع زوجي العنيد

قومي بتقبيله على خدّه ولكن بعد أن يهدأ طبعًا

زوجك عنيد وصعب المراس؟ لا شك في أنك تعانين الأمرّين وتواجهين صعوبة كبيرة في مصالحته في كل مرة تتشاجران فيها أو يغضب منك عندما تكونين مخطئة في حقه، فـالزوج العنيد والصعب المراس ليس من السهل أبدًا إرضاؤه ومصالحته. ولأنك قد تقعين في هذه المعضلة إذا كان زوجك عنيدًا، إليك بعض النصائح الفعّالة التي ستساعدك لمصالحته في هذا المقال .

- تقبّلي طبعه: أولًا وقبل كل شيء، إذا كان زوجك صعب المراس فاعلمي أنه لن يستطيع تغيير طبعه البتة لذا عليك تقبّله كما هو ومحاولة التأقلم مع هذا الطبع لكي تستطيعي التعامل مع عناده، وقومي بالمقابل بالتركيز على مزاياه الجميلة الأخرى.

- لا تبتعدي أو تتجاهليه: إياك والابتعاد فالبعد سبب رئيسي للجفاء بين الزوجين عزيزتي وبخاصة اذا كان زوجك عنيدًا وسيصعب عليك مصالحته حينها. إجلسي جانبًا وانتظريه حتى يهدأ ثم اقتربي منه.

- توددي إليه: انتظريه حتى يهدأ وتودّدي إليه بطريقة حنونة وحاولي التكلّم معه ولكن احرصي على أن تكون نبرة صوتك منخفضة وبادري ببعض الكلمات مثل: " أعرف أنك متضايق، لم أقصد إغضابك ولكن.."

- قبّليه على خده: قومي بتقبيله على خدّه ولكن بعد أن يهدأ طبعًا، لأنه لن يتجاوب معك حينها، ومهما كان زوجك عنيدًا، لن يقاوم قبلتك التي تحاولين من خلالها مصالحته وستعود الأمور الى مجاريها بينكما.

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