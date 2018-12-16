التهاب اللسان: الأسباب والأعراض

يمكن أن يظهر التهاب اللسان إما من خلال انتفاخ اللسان أو تغير لونه. فما أسباب التهاب اللسان؟

1- التعرض إلى عدوى جرثومية أو فطرية

2- نقص الفيتامين B المركب

3- تعرض اللسان لبعض المواد الكيميائية

4- الإدمان على المشروبات الكحولية أو حرق اللسان بفعل الطعام أو المشروبات الساخنة

5- إستخدام بعض الأدوية التي قد تؤثر على اللسان.



أما بالنسبة الى الأعراض، فيمكن أن تبرز عدة أعراض، منها:

- الإنتفاخ

- تقرح اللسان

- تغير لونه

- صعوبة المضغ أو البلع أو الكلام.

ومن الضروري استشارة الطبيب إذا إستمرت أعراض إلتهاب اللسان لأيام عدة، إذ يمكن أن تؤدي بعدها إلى حالات أكثر خطورة قد تؤثر على التنفس والصحة عموماً.