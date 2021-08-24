التهاب رئوي جرثومي: الأسباب، الأعراض،المضاعفات، العلاج

ما هو التهاب رئوي جرثومي؟ أسباب التهاب رئوي جرثومي؟ أعراض التهاب رئوي جرثومي؟ مضاعفات التهاب رئوي جرثومي؟ علاج التهاب رئوي جرثومي؟

التهاب رئوي جرثومي هو التهاب في الرئتين نتيجة عدوى جرثومية، وتوجد أنواع مختلفة من الجراثيم التي يمكن أن تُسبب الالتهاب الرئوي، ويمكن أن يحدث هذا النوع من الالتهاب الرئوي في كلا الرئتين أو رئة واحدة أو جزء من الرئة.

أسباب التهاب رئوي جرثومي

الكثافة السكانية المرتفعة.

من أسباب التهاب رئوي جرثومي التدخين.

من أسباب التهاب رئوي جرثومي أمراض الرئة.

من أسباب التهاب رئوي جرثومي مرض السكري.

من أسباب التهاب رئوي جرثومي فشل القلب الاحتقاني.

الإدمان على تناول المشروبات الروحية.

سن الطفولة المبكرة وسن الكهولة.

المرضى الذين يتناولون أدوية تثبط المناعة في الجسم.

المرضى الذين يرقدون في الفراش لمدة طويلة.

المرضى المصابون بأمراض نقص المناعة المكتسبة، مثل: السرطان والإيدز.

مضاعفات التهاب رئوي جرثومي

تراكم السوائل حول الرئتين.

تجرثم الدم.

مشكلات في التنفس.

تكون خراج في الرئة.

أعراض التهاب رئوي جرثومي

القيء.

انعدام الشهية.

الإسهال.

الضعف العام.

التشوش وخاصة لدى المسنين.

آلام العضلات.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

القشعريرة.

ضيق التنفس.

السعال.

آلام في الصدر.

آلام الرأس.

التعرّق.

الغثيان.

علاج التهاب رئوي جرثومي

المضادات الحيوية سواء عن طريق الفم في الحالات البسيطة أو عن طريق التسريب الوريدي.

في معظم الحالات يعتمد نوع المضاد الحيوي المستخدم على نوع الجرثومة المسببة للمرض، لكن في أحيان كثيرة وخاصةً في الالتهابات الرئوية المكتسبة تتم معالجة المريض بواسطة مضاد حيوي يقضي على عدة أنواع من الجراثيم الموجودة في المجتمع.

من المهم معرفة أم أغلبية مرضى الالتهاب الرئوي الذين يتلقون العلاج الصحيح يتماثلون للشفاء التام خلال أسبوعين.

طرق الوقاية من التهاب رئوي جرثومي

الحفاظ على النظافة العامة والنظافة الشخصية.

تجنب التدخين.

الحرص على تناول طعام نظيف.

التأكد من تلقي المطاعيم اللازمة للأطفال.

الحفاظ على جهاز المناعة قوي.

كيف تعتني بطفلك المصاب بالالتهاب الرئوي الجرثومي؟