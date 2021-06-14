7 أنواع من التوجهات الجنسية، فما هو ميولك أنت؟

التوجه الجنسي (بالإنجليزية: Sexual orientation)‏ هو نمط مستمر من الانجذاب الرومانسي أو الجنسي (أو كليهما) لأشخاص من الجنس الآخر أو من نفس الجنس أو لكلا الجنسين.

هناك طرق عديدة يمكن للشخص أن يشعر بالانجذاب جنسيا – إما لشخص من نفس الجنس أو إلى شخص من الجنس الآخر أو كلاهما أو حتى لنفسه. صدق أو لا تصدق هناك ما لا يقل عن ستة عشر نوع من التوجهات الجنسية.

وبالرغم من أن البعض يشعر بالإحراج من تحديد ميوله الجنسية، إلا أن هناك العديد من الأشخاص الذين يفخرون بميولهم ويعتقدون أنها تعبر عنهم بصراحة ووضوح وشفافية. فهل تعرف ميولك الجنسي حقا؟

Pansexual (متعدد)

أحد التوجهات الجنسية الأكثر حيرة، فالشخص من هذه الفئة، لا يحب الأشخاص من نفس جنسه فقط أو من الجنس الآخر بل يميل إلى ممارسة الجنس مع الأشخاص من جميع التوجهات الجنسية الأخرى مثل المتحول جنسيا، والأشخاص بين الجنسين (المخنث) أيضا.

Demisexual (غير محدد)

"ديمي" يعني النصف، وذلك يعني في منتصف الطريق بين الجنسي واللاجنسي. الأشخاص من هذه الفئة هم أولئك الذين يحتاجون إلى ارتباط عاطفي قوي قبل أن يتمكنوا من التورط جنسيا مع شخص. عامل الجذب الأولي لا يمكن أن يدفعهم لأي شعور جنسي.

Monosexual (أحادي الجنس / مثلي الجنس)

"مونو" يعني واحد، لذلك monosexuality تعني الجاذبية لجنس واحد. ويمكن أن يكون انجذابا إلى الجنس الآخر (فتاة/ رجل) أو مثلي الجنس (رجل/رجل أو فتاة/فتاة).

Bisexual (ثنائي الجنس)

ثنائيي الجنس هم الذين ينجذبون إلى أشخاص من كلا الجنسين. في الواقع، أظهرت الدراسات أن معظم النساء إما ثنائيات أو مثليات الجنس، ولكن الأغلب أحادي.

Asexual (عديم الجنس)

عديم الرغبة الجنسية هو الذي لا يرغب في أي نشاط جنسي. قد يكون في علاقة أو أعزبا ولكنه لا يرغب في أي اتصال جنسي مع الطرف الآخر.

Gray-A رمادي-أ

رمادي-أ أو رمادي عديم الجنس، تشير إلى المنطقة الرمادية بين الحياة الجنسية واللاجنسية. هؤلاء هم الناس الذين يقعون على الطيف بين الفئتين. فهم يشعرون بالإثارة الجنسية في بعض الظروف المحددة للغاية. الرغبة الجنسية لديهم يمكن أن تكون منخفضة جدا أيضا.

Autosexual – الشبق الذاتي

هذا النوع من الميول الجنسي يشير إلى الإشباع الجنسي من خلال المحفزات الداخلية الخاصة. مثل هؤلاء الناس قد ينجذبون من خلال النظر إلى أنفسهم في المرآة، وكثيرا ما يشعرون بالإغراء من مجرد النظر إلى أجسادهم العارية.