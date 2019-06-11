التوجيهي 2019: أطعمة فعالة تساعد على تقوية الذاكرة وتنشيط المخ

قبل الامتحان بفترة بسيطة على الشخص أن يهتم بصحته جيداً فهذه الفترة يجب أن تكون عبارة عن فترة مراجعة لما درسه وفهمه في السابق طيلة تلك السنة ويجب عليه أن ينام جيداً قبل الامتحان حتى يستيقظ وهو متجهز تماماً وعند البدء بالامتحان عليه أن يقرأ الأسئلة جيداً ثمّ يبدأ بالإجابة على الأسئلة التي يعرفها، ويترك ما لا يعرفه في النهاية، ثم يقرأ السؤال بشكل كامل حتى يفهمه، ويضع رقم السؤال، ثمّ تحته الإجابة ولا مانع من أن يترك متسعاً بسيطاً بعد الإجابة وذلك في حال تذكّر شيئاً ويرغب في إضافته، وعليه أن يجيب بخط واضح، ويرتب صفحة الإجابة، وينظّمها بشكل جيد، وبالتالي تستطيع اللجنة التي ستقوم بتصحيح ورقته فهم إجاباته.

يعتبر التوجيهي هي آخر مرحلة من المراحل الدراسية وهي جسر المرور إلى الجامعة، لذلك فإنّ النجاح في التوجيهي هو الذي سيوفر فرصة الالتحاق بالجامعة، لإكمال الدراسة، إذاً فالأمر متعلّق بالمستقبل.

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة النسيان وضعف الذاكرة الناتجة عن عدة أسباب، منها: التقدم بالسن، والإصابة ببعض الأمراض، كنقص فيتامين ب12 في الجسم، وكثرة التعرض للضغوطات النفسية، والتوتر مما يؤدي إلى نسيان العديد من الأمور المهمة، مثل: أرقام الهاتف، أو أسماء الأشخاص، أو بعض المواعيد، وبالتالي الوقوع بالعديد من المشاكل.

لذلك يبحث من يعاني من هذه المشكلة عن الحلول المناسبة والبسيطة التي تساعد على تنشيط الذاكرة، وفي هذا المقال سنعرفكم على بعض الأطعمة الفعالة في تقوية الذاكرة وتنشيط المخ:

1- التوت والتوت البري: فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحد من الإصابة بالأمراض العصبية، أو فقدان التركيز المرتبط بالشيخوخة، أو فقدان الذاكرة. سمك السلمون: لاحتوائه على الأحماض الدهنية التي تقوي الذاكرة، بالإضافة إلى مضادات الهيستامين، ومضادات الالتهاب، لذلك ينصح بتناوله مرتين في الأسبوع.

2- العنب: لاحتوائه على الفلافونويد، وفيتامين ج، المهمان في زيادة قدرة الدماغ على التركيز. الباذنجان: لاحتوائه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة المهمة في الحفاظ على صحة الدماغ والقلب.

3- إكليل الجبل: لاحتوائه على مركبات فعالة ومضادة للأكسدة تساهم في الحفاظ على الذاكرة. الشمندر الأحمر: لاحتوائه على نسبة كبيرة من مادة النايتريت التي توسع الأوعية الدموية، مما يزيد كفاءة الذاكرة.

4- السبانخ: لاحتوائه على نسبة كبيرة من الحديد، ومضادات الأكسدة التي نحمي خلايا المخ، وخلايا الجهاز العصبي.

5- التفاح: لاحتوائه على المعادن والفيتامينات المهمة في تنشيط الذاكرة، والتي تساعد الدماغ على إنتاج الناقل العصبي الأسيتلشولاين، الذي يعمل على تقوية الجهاز العصبي.

6- الطماطم: لاحتوائها على مضادات الأكسدة المهمة في الحد من الإصابة بمرض الزهايمر.

7- الملوخية والكرنب والبروكلي: لاحتواء كل منها على نسبة عالية من حامض الفوليك، مما يخفض نسبة هرمون الهوموسيستين في الدم، وبالتالي منع تلف الخلايا العصبية في المخ.

8- الأفوكادو: لاحتوائه على فيتامين ج، وفيتامين هـ، والعديد من مضادات الأكسدة التي تزيد كفاءة الجهاز المناعي في الجسم.

9- الجوز: لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تحد من الإصابة بتلف خلايا الدماغ.

10- البيض: لاحتوائه على فيتامين ب12 الذي يقلل نسبة هرمون الهوموسيستين في الدم، وبالتالي التقليل من النسيان.

11- الجزر: لاحتوائه على مركب (Luteolin) ، الذي يحسن وظائف الدماغ، ويخفف أعراض فقدان الذاكرة.

12- الكرز: لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تجدد خلايا الدماغ وتنشطها.

13- الكركم: لاحتوائه على مواد تقي من الإصتبة بالزهايمر، وتقوي خلايا الدماغ.

14- البصل خاصةً البصل الأحمر.

15- الشاي الأخضر.

16- العنب، والزبيب.

17- الشوكلاتة الداكنة.

18- حبوب القمح.

لطلاب التوجيهي.. 10 طرق للدراسة الصحيحة