التوجيهي 2022: نصائح وإرشادات مهمة للطلاب

التوجيهي هو آخر مرحلة من مراحل التعليم المدرسي قبل الإلتحاق بالجامعة أو الكلية، وللتقدم للامتحان يجب على الطالب أن يتخطى بنجاح 9 سنوات من التعليم الأساسي وسنتين من التعليم الثانوي الأكاديمي أو المهني أو 10 سنوات من التعليم الأساسي وسنة واحدة من التعليم الثانوي.

أصبحت ظاهرة الخوف من التوجيهي هاجساً مرعباً ويسميه البعض " البعبع "، والقلق يحدث لجميع الطلاب وفي جميع المراحل، ولكن يظهر التوتر بصورة مختلفة لدى الطلاب، فقبل الإمتحان يصاب الطالب بحالة انفعال والإنشغالات العقلية مما يؤثر سلبياً على إمكانية التركيز، وهذا القلق والخوف يعتبر رد فعل طبيعى يحدث عندما يكون الشخص في مواجهة الخطر ولكن إذا زاد عن معدله الطبيعى يسمى توتر وقلق .

بدأت حالة القلق والتوتر في قلوب طلاب التوجيهي والأهل وخصوصاً في بداية الإمتحانات، لذا نقدم لكم في هذا المقال أهم النصائح والإرشادات المهمة لطلاب التوجيهي:

نصائح لطلاب التوجيهي قبل الامتحان 2022

السهر والإجهاد يؤثر سلبا على أدائك.

توافر جميع الأدوات التي تحتاجها خلال الامتحان يزيد من تركيزك.

التركيز في المادة التي تدرسها يوجه تفكيرك للمهمة والهدف المطلوب .

الوقت المخصص للامتحان مدروس وكاف لقراءة الأسئلة والإجابة عنها ومراجعتها.

لا داعي للقلق فأسئلة الامتحان موضوعة بعناية وتراعي مستويات الطلبة.

دراستك للمادة بشكل كامل يزيد من قدرتك على الإجابة.

التزامك بمحتوى الكتاب المدرسي يجنبك التشتت واضاعة الوقت.

ثقتك بنفسك تزيد من فرص نجاحك.

معرفتك بمواعيد الامتحانات يجنبك التأخر عنها.

النوم المبكر ليلة يزيد من صفاء الذهن والقدرة على التركيز.

استيقاظك مبكراً وتناولك لوجبة طعام خفيفة ومتوازنة قبل وقت كاف من الامتحان ينشط الذاكرة.

ذهابك إلى قاعة الامتحان قبل بدء الامتحان بوقت مناسب يجنبك الظروف الطارئة.

مراجعة المادة ومناقشة زملائك قبيل بدء الامتحان بقليل قد يشتت معلوماتك.

تناول المنبهات بكثرة يرهق ذاكرتك ويقلل قدرتك على التركيز.

ممارسة الرياضة الخفيفة وتمارين التنفس والاسترخاء يجدد نشاطك.

ارتداؤك ملابس مناسبة ومريحة يجنبك التوتر والمرض.

نصائح لطلاب التوجيهي خلال الإمتحان 2022

لا تقدم إجابتين مختلفتين للسؤال نفسه لأن ذلك مضيعة للوقت.

كتابتك الإجابة بخط واضح ومقروء يسهل تقدير علامة عادلة لإجابتك.

مراجعتك الأسئلة والإجابات يجنبك نسيان إجابة بعض الفروع.

التركيز في الإجابة والبعد عن المشتتات يساعدك في صياغة إجابة أكثر دقة.

قراءة التعليمات والأسئلة بدقة وبتأن يساعد في فهم المطلوب.

البدء بالإجابة عن الأسئلة السهلة يساعدك في اسثمار وقت الامتحان بطريقة مثلى.

توزيع وقت الامتحان بحيث يتناسب وقت كل سؤال مع العلامة المخصصة له يجنبك هدر الوقت.

كتابتك رقم السؤال وفرعه على دفتر الإجابة ينظم إجابتك ويسهل مراجعتك لها ويجنبك نسيان إجابة بعض الفروع.

موعد امتحانات التوجيهي 2022

من المقرر أن تبدأ الاختبارات في تاريخ 7 حزيران/ يونيو 2022، في مبحث اللغة العربية لكافة الأفرع، على أن يكون آخر اختبار في تاريخ 27 حزيران في مبحث تكنولوجيا المعلومات.

الاختبار العملي للفروع المهنية سيُعقد أيام السبت والأحد والاثنين 7-9 أيار/ مايو 2022، وقد يستمر حتى يوم الثلاثاء 10 أيار للتخصصات الإنتاجية، وتقييم المشاريع الطلابية لطلاب الكفاءة المهنية سيبدأ يوم الأربعاء 11 أيار/ مايو 2022.

متى ستكون نتائج التوجيهي للأردن 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية الموعد المقرر لإعلان نتائج التوجيهي ستعلن في منتصف شهر آب من العام الحالي 2022.

أدعية للتوفيق والنجاح لطلاب التوجيهي