التوصل لعلاج ثوري للمصابين بالربو الحاد (صورة)

العلاج يستند إلى الاكتشاف بأن عصب معيب يمتد من الدماغ إلى الرئتين قد يكون السبب جزئياً في الإصابة بمرض الربو.

يمكن أن يساعد "مجس" ساخن يقوم بتدمير الأعصاب المعيبة في الرئتين آلاف المصابين بمرض الربو على التنفس بسهولة أكبر، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويتضمن العلاج الجديد، الذي يسمى Nuvaira ويستمر لمدة ساعة واحدة، إدخال جهاز في الشعب الهوائية لتدمير الأعصاب مفرطة النشاط في الرئتين التي تسبب صعوبات في التنفس.

ويستند العلاج إلى الاكتشاف بأن عصب معيب يمتد من الدماغ إلى الرئتين قد يكون السبب جزئياً في الإصابة بمرض الربو.

ولسنوات عديدة كان يعتقد أن مرض الربو يرجع فقط إلى رد فعل الجهاز المناعي لمسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح أو للفيروسات.

لكن يدرك العلماء الآن أنه يمكن أن يتفاقم أيضاً بسبب مشاكل العصب المبهم الذي يمتد من الصدر إلى المخ.

ويؤدي تدمير فروع من العصب المبهم إلى منع العضلات في الشعب الهوائية من الشد والسماح لمزيد من الهواء بالمرور إلى الرئتين.

وتشمل عملية العلاج إعطاء المريض مخدرًا عامًا واستخدام جهاز يسمى bronchoscope يتم إدخاله عن طريق الفم إلى الرئتين.

ويحتوي الجهاز على كاميرا صغيرة وضوء يسمح للأطباء برؤية المنطقة التي يعالجونها، وبعد ذلك يتم إدخال أنبوب رفيع يحمل بالون غير منتفخ إلى الرئتين، وبمجرد وضع البالون في المكان الصحيح يتم نفخه.

وتشير الأبحاث إلى أن هذا العلاج فعال على الفور تقريبًا مما يتيح للمرضى التنفس بشكل مريح، وأنه أثبت بالفعل نجاحه في علاج المرضى الذين يعانون من اضطراب الانسداد الرئوي المزمن، وهي مشكلة شديدة في التنفس غالباً ما تحدث بسبب التدخين.

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