5 علاجات منزلية للتخلص من الثآليل

الثوم هو العلاج الأمثل لعلاج الأمراض الجلدية

هل تعاني من الثآليل على جسمك؟ حسنا ، يمكنك التخلص من تلك الكتل الصغيرة والمزعجة التي تسببها العدوى بنوع من فيروس الورم الحليمي البشري. وتظهر هذه العدوى نتيجة لعوامل مختلفة مثل استخدام حمامات عامة، معالجة اللحوم وانخفاض الجهاز المناعي للجسم. ولكن يمكنك التخلص من هذه الثآليل بسهولة بفضل بعض العلاجات المنزلية.

خل التفاح

بما أنه يحتوي على نسبة عالية من الأحماض ، فإن خل التفاح يمكن أن يحرق البثور بشكل طبيعي ويدمر نموها. كل ما تحتاجه هو قطعة من القطن في الخل ووضعها فوق الثؤلول. الآن ، لفه في ضمادة بين عشية وضحاها. كرر هذا لمدة خمسة أيام وسوف تتخلص من الثؤلول في اليوم الخامس.

الصبار

حمض الماليك في الصبار هو الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الثآليل المعدية. أيضا ، منذ المعروف أن لها خصائص المضادات الحيوية ، لا يمكن أن يكون الثؤلول في أي وقت من الأوقات. ببساطة افتح ورقة نبات الصبار وضع القليل من الجل مباشرة على المنطقة المصابة. سوف تجف الثؤلول وتتقشر من تلقاء نفسها.

مسحوق الخبز

ضعي خليط من البيكنغ صودا وزيت الخروع على المنطقة المصابة وقم بتغطيته بضمادة. الآن ، اتركها بين عشية وضحاها. كرر هذا لمدة يومين - ثلاثة وشاهد الثؤلول تختفي.

قشور الموز

هل تحب أكل الموز؟ حسنًا ، لقد حان الوقت لإنقاذ القشرة. ومن المعروف أن الانزيمات في قشور الموز لعلاج الجلد. كل ما عليك القيام به هو فرك قشر الموز على البثور يوميا ، حتى تلاحظ أن الثؤلول يبدأ في الاختفاء.

الثوم

الثوم هو العلاج الأمثل لعلاج الأمراض الجلدية. بما أنه يحتوي على نشاط مضاد للميكروبات ضد مجموعة كبيرة من البكتيريا والفطريات والفيروسات والطفيليات ، فمن الأفضل مكافحة الثآليل. فقط قشر الثوم واقطعه من النصف، والآن افرك الثوم على المنطقة المصابة. هذا سوف يشفي الثؤلول ويقتل الفيروس الذي تسبب في البثور.