الجرجير... الكنز الذي لا تعرفه جيدًا

ينتمي الجرجير إلى فصيلة الصليبيّات أو الكرنبيّات مما يجعله غنياً كسائر نباتات هذه الفصيلة بمركب السلفورافين، الذي أظهر قدرته على تثبيط الأنزيم المسؤول عن تطور الخلايا السرطانية ونموّها.

الجرجير غنيّ بالعناصر الغذائية المهمة والضرورية لإثراء نظامنا الغذائيّ اليوميّ، إلى جانب لونه الأخضر المنعش، الذي يمنح أطباقنا المعدّة مظهراً ملفتاً وساحراً.

وإن تناول الجرجير بانتظام يساعد على الحفاظ على فروة الرأس رطبة؛ مما يمنع جفافها وتشكل القشرة، ثم أن احتوائه على الزنك والكبريت يحمي من العدوى البكتيرية التي قد تصيب فروة الرأس، كما يساهم في حل العديد من مشاكل الشعر.

ويمتلك الجرجير دوراً مميزاً في تخفيف الوزن، لاحتوائه على كميات عالية من الألياف، التي تؤمن إحساساً بالشبع والامتلاء لفترات طويلة بعد تناولها.

فوائد الجرجير:

1- يقي الجرجير من الإصابة بالسرطان؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة

2- يحافظ الجرجير على صحة الجلد، ويمنحه النضارة والحيوية

3- يُقوّي عضلة القلب؛ لاحتوائه على الكبريت الّذي يقي الشريان التاجي

4- يقي الجرجير من الإصابة بنزلات البرد، ويشفي أعراض الرشح والزكام

5- يعزز عمل جهاز المناعة، ويعمل كمضاد للعدوات الفيروسية، والبكتيرية مفيد لصحة العظام والأسنان

6- الجرجير يحافظ على صحة العيون والجفون

7- يساعد الجرجير في عملية الهضم؛ لاحتوائه على مادة الكلورفيل

8- يحافظ الجرجير على صحة الشعر، وفروة الرأس، ويعالج القشرة، والثعلبة، ويقوّي جذور الشعر، ويقضي على العدوات البكتيرية والطفيلية التي تُصيب فروة الرأس، لاحتوائه على الزنك.

9- يقي الجرجير من الإصابة بفقر الدم " الأنيميا "، لاحتوائه على الحديد، وفيتامين ج، الذي يساعد على امتصاص الحديد.