الجريب فروت ... افضل مشروب للتخسيس

لا يتضمن الجريب فروت سعرات حرارية مرتفعة فالثمرة الواحدة تحتوي على 53 سعرة حرارية فقط. ويتضمن مجموعة كبيرة من الألياف الغذائية التي تقاوم الشعور بالجوع وبالتالي يخفف الشهية بشكل طبيعي.

كما يفيد في تثبيت نسبة الأنسولين في الدم التي يتسبب انخفاضها في الشعور المفاجئ بالجوع، كما يحارب تكدس الدهون في منطقة الأرداف والبطن. بينما يساعد زيت الجريب فروت في تحفيز إنزيمات الكبد وإفراز العصارة الهاضمة مما يساعد على خسارة الوزن بشكل فعال.

ريجيم الجريب فروت الغذائي لمدة 3 أيام فقط:

وجبة الإفطار: ½ كوب من عصير الجريب فروت الطازج+ بيضتان.

وجبة الغذاء: ½ ثمرة من الجريب فروت + قطعة لحم + سلطة فواكه.

وجبة العشاء: ½ ثمرة واحدة من الجريب فروت + قطعة سمك مشوي أو لحم مشوي.

طريقة تحضير عصير الجريب فروت للتخسيس:

تقشر ثمرة واحدة من الجريب فروت ثم تقطيع الى قطع صغيرة، توضع في الخلاط مع حبة واحدة من الفلفل الأحمر وثمرة ليمون مقشرة. يصفى ويشرب هذا العصير يوميا.

يمكنك إضافة برتقالة أو بعض القطع من الأناناس وشريحتين من الزنجبيل الأخضر.