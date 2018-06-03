الجريب فروت مشروب سحري لخسارة الوزن

قومي بتقطيع ثمرتين من الجريب فروت ثم أزيلي اللب وضعيه في الخلاط

تبقى مشكلة التخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة هي الأكثر شيوعاً وصعوبةً خاصةً خلال فصل الشتاء حيث تصبح الحركة قليلة وتمتاز نوعية الأطعمة بكونها أكثر دسماً.

فتصبح بعض المناطق في الجسم أكثر من غيرها عرضةً لتراكم الدهون وتكدسها كمنطقة البطن والأرداف.



ولهذا السبب سنقدم لك في هذا المقال الحل المثالي والذي يكمن في إحدى فواكه فصل الشتاء الرائعة لإذابة الدهون وهي فاكهة الجريب فروت المميزة بخصائصها وفيتاميناتها.



فكيف يمكن أن تخسري الوزن الزائد لديك مع الجريب فروت؟

- قومي بتقطيع ثمرتين من الجريب فروت كل حبة إلى نصفين ثم أزيلي اللب وضعيه في الخلاط.

- أضيفي إليه ملعقة من العسل الطبيعي واخلطيها جيداً حتى تحصلي على عصير طبيعي طازج ولذيذ.

- تناولي نصف كوب من هذا العصير الطازج بعد كل وجبة ببعد الإنتهاء من تناول وجبتكِ بحوالي 20 دقيقة وهو سيقوم بحرق نصف كمية السعرات الحرارية التي اكتسبتها من الوجبة.

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