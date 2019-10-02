الجلوكوما... كيف نحاربها بالطعام؟

يعرف مرض الجلوكوما عند عامة الناس بالماء الأزرق، وفي الحقيقة فإن تسميته بهذا الاسم خطأ شائع إذ أنه لا توجد مياه زرقاء بداخل العين ولكن أتت هذه التسمية من مفهوم كلمة الجلوكوما عند الإغريق والتي تعني شلالات زرقاء ، لان المريض أحيانا يشاهد هالات زرقاء حول مصدر الضوء فيعطي الانطباع أن بداخل العينين مياه زرقاء. "صحة" والجلوكوما مرض يصيب العصب البصري، الذي يحمل الصور التي نراها إلى المخ، نتيجة ارتفاع الضغط بالعين الذي يسبب تلف أنسجة العصب البصري، فهو مثل كابل الكهرباء الذي يحتوى على كمية هائلة من الأسلاك الرفيعة. إذ يحتوى العصب البصري على عدد كبير جدا من الألياف العصبية وهى التي تتلف بتأثير الجلوكوما مما يؤدى لتكوين بقعا عمياء داخل العين (فقد أجزاء من المجال البصري للرؤية).

ما هي أعراض الجلوكوما؟

عادة لا يوجد أعراض للجلوكوما، فهي مرض صامت دون ألم. ويشعر المريض بضغط حول العيون، بسبب التوتر. ولا يستطيع الشخص العادي أن يقوم بفحص عيونه ذاتياً. وفي أغلب الأحيان يتم تشخيص الجلوكوما أولاً عن طريق اختبار ضغط العين أثناء فحص العين الروتيني. عندما يكون الضغط أعلى من المدى الطبيعي يجب إجراء المزيد من الفحوص لتحديد أعراض الجلوكوما. وغالباً ما يشعر المريض بوهج إذا كان في الظلام لفترة زمنية طويلة على سبيل المثال في السينما. ويشعر المريض بألم حاد و احمرار. في الحالات المتقدمةِ، يفقد المريض الرؤية الجانبية مما يسبب الارتطام بالأشخاص والأجسام خارج مجال الرؤيا.

هل الجلوكوما قابلة للعلاج؟

نعم يمكن السيطرة عليه، خصوصاً إذا تم اكتشافه مبكراً، ويمكن استعمال قطرة لتخفيض الضغط، أو تناول أدوية، أو القيام بعمل جراحة ليزر، أو جراحة لفتح ممر جديد لتصريف السائل من العين. بينما لا يمكن علاج الرؤية الجانبية إذا وصل المرض إلى تلك المرحلة، لذا فالعلاج السريع ضروري لتفادي الخسائر.

من في خطر الإصابة بالجلوكوما ؟

هناك ميل وراثي للإصابة بالجلوكوما ، ويجب فحص جميع أقارب الشخص المصاب بالجلوكوما بشكل دوري. أما من العوامل الخطرة الأخرى، فالسكري، والإصابة، الالتهابات. كما يشكل العرق عائقاً حيث لا يتجاوب معظم الأشخاص من أصل أفريقي للعلاج. بينما يمكن أن يصاب البعض جراء الاستخدام المفرط من القطرات التي تحتوي على الكورتيزون.

هل الجلوكوما مرض للكبار؟

على الرغم من أن الجلوكموما غالباً ما تظهر بعد الخمسين، إلا أن العديد من الشباب يصابون بها، وبعضها قد تظهر مع الولادة.

أفحص نفسك:

فقط الفحص الرسمي عند الطبيب المختص يستطيع أن يؤكد إصابتك بالجلوكوما ولكن هذا لا يعني بأن لا تهتم وتعرف الأعراض قبل أن تزداد سوءاً،

· اجلس على بعد قدم من جهاز تلفزيون كبير وضع شريط يحتوي على مشاهد من الثلج، بقع أو خطوط مشوشة عشوائية.

· أغلق عينك اليسرى وانظر إلى مركز الشاشة بعينك اليمنى. هل هناك مناطق من الشاشة لا تظهر أو أقل مرئية؟ انتباه بشكل رئيسي إلى الجهة اليسرى العليا للشاشة: إذا كان عندك مشكلة في رؤية هذه المنطقة، فقد يكون السبب الجلوكوما.

· قم بنفس الاختبار لعينك اليسرى الآن؛ انظر إلى الجهة اليمنى العليا للشاشة.

· حافظ على زيارات منتظمة لطبيب العيون للتأكد من أن عيونك بصحة جيدة.

تناول الفيتامينات وحسن بصرك:

ثبت علمياً بأن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج و أ، تحسن من ضغط العين، ويمكنها أن تحسن مجال الرؤيا أيضاً، وفقاً للدكتور جاي كوهن، أستاذ مساعد في كلية فحصِ النظر في جامعة نيويورك، "على الرغم من أن الجرعات الغنية بفيتامين ج كانت هائلة، إلا أنه دليل على أن فيتامين ج يساعد على سحب السائل من العيون بطريقة ما." وينصح الدكتور كوهن مرضاه، بتناول 1.000 مللغرام من فيتامين ج في اليوم. ولكن بشرط الاستفسار من الطبيب عن حالتك الصحية وعدم معارضة هذه الكمية مع صحتك.

وإليك قائمة بالأطعمة الغنية بمانعات التأكسد والضرورية للحفاظ على صحة العيون: تناولها باعتدال وتذكر بأن الإكثار من تناول الفيتامينات يسبب مشاكل تتراوح ما بين الصداع، والغثيان، إلى الإسهال وفقدان المعدان الضرورية.

فيتامين ج:

· الحمضيات

· التوت

· الطماطم

· الفلفل

· الملفوف

· القرنبيط

· الكرنب الصغير

· القرنبيط

· الشمام

فيتامين إي E:

· زيوت نباتية (زيت جنين الحنطة)

· الحنطة والحبوب الكاملة الأخرى

· الخضار الورقية

· محّ البيض

· دهون حليب

· الزبد

· اللحم

· البندق

· لحوم الأعضاء الداخلية، الكبد، القلب.

· المأكولات بحرية

· الأفوكادو

فيتامين أي A:

· الكبد

· محّ البيض

· الحليب الكامل

· الجزر

· البطاطا الحلوّة

· اللفت

· الخردل الاخضر

· فاكهة الكريب الوردية

· القرنبيط

· الشمام

· المشمش

· بنجر خضر

· بابايا

· الفلفلة الأحمر

· جبن تشدر

الخارصين "الزنك":

اللحم الطري

· المأكولات البحرية

· البيض

· الخضار الورقية

· حبوب الصويا

· الفستق

· النخالة الكاملة

· الحبوب الكاملة

· الجبن

· المحار

اللوتين والزينتين:

· اللفت

· السبانخ

· البقدونس الطازج

· الكرفس

· القرنبيط

· الخسّ

· البازلاء الخضراء

· القرع

· الكرنب الصغير

· الكوسا الصيفي

· الذرة

· الفاصوليا الخضراء

· الفلفل الأخضر

· الخيار

· الزيتون الأخضر

· الكروم

· القشطة

· الحليب الكامل

· البيض

· الدبس

· سكر قصب

· اللحم الأحمر