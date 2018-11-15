مكياج شتاء 2018.. الجليتر الصريح لمكياج العين والشفاه

أكدت خبيرة التجميل شيخة الكواري تراجع الألوان البنية في مكياج شتاء 2018 وحتى نهاية العام القادم، واستعاضتها بالألوان الجريئة، كالبنفسجي، والأزرق، والأخضر بطريقة مدموجة وناعمة، مشدّدة على إبراز الجليتر اللامع والصريح للعين والشفاه بشكل واضح.

أكدت خبيرة التجميل شيخة الكواري تراجع الألوان البنية في مكياج شتاء 2018 وحتى نهاية العام القادم، واستعاضتها بالألوان الجريئة، كالبنفسجي، والأزرق، والأخضر بطريقة مدموجة وناعمة، مشدّدة على إبراز الجليتر اللامع والصريح للعين والشفاه بشكل واضح.

وأشارت الكواري لـ عالم حواء إلى استخدام الكحل الملون بدرجات الأزرق أو الأخضر أو البنفسجي أو البني المحمر بدل الكحل الأبيض داخل العين بالدرجة الأولى، ثم الأسود أو البيج، لافتة إلى أن الكحل المموه آخر صيحات الموضة لهذا الموسم.

وبينت ارتكاز مكياج العروس في هذا الموسم على الألوان الطبيعية والبنفسجي والوردي، والمدموجة بطريقة ناعمة لظلال العين، لافتة إلى استخدامها قناع الورد، ثم المرطب المناسب كخطوتين أساسيتين لتهيئة بشرة العروس قبل وضع المكياج في ليلة زفافها.

وذكرت بأنها أول خبيرة تجميل قطرية تستخدم الزيوت العطرية مثل زيت الفلفل الأسود، وزيت الهيل، وزيت القرفة، وزيت المندرين، وزيت زهرة الليمون لمعالجة مشاكل البشرة المتعددة، كالسليوليت، وشد البشرة، وتوحيد لونها والقضاء على تصبغاتها، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية في الجسم، مشيرة إلى الضغط الكبير الذي تقوم به لمعالجة جفاف الشعر وفروة الرأس خلال فصل الشتاء باستخدام الزيوت والأعشاب الطبيعيّة.