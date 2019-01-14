طبق الجمبري المقلي بالبهارات

الجمبري المقلي البهارات

الجمبري له طعمٌ مميّز وشهيّ يجعل الإقبال على تناوله يتزايد باستمرار، لا تقتصر فائدة الجمبري على مذاقه الشهيّ بل تتعدى ذلك، فطبق الجمبري هو طبق ذو فائدة غذائيّة عالية، وذلك بسبب احتوائه على الكثير من الفيتامينات، والأحماض الدهنية التي تجعله يُقوّي الجسم.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الجمبري المقلي بالبهارات:

مقادير الجمبري المقلي البهارات:

- كيلوغرام من الجمبري كبير الحجم.

- كوب من عصير الليمون.

- كوب من الدقيق.

- خمسة فصوص من الثوم المهروس.

- ملعقة كبيرة من الكمون.

- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

- ملعقة صغيرة من السماق.

- رشة من الزنجبيل المطحون.

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

- زيت نباتي للقلي.

طريقة تحضير الجمبري المقلي البهارات:

- أولاً تُغسل حبات الجمبري ثمّ تُقشر مع إبقاء الذيل إذا كان الجمبري طازجاً، أمّا إذا كان مُجمّداً فيُنقع بالماء لمدّة نصف ساعة، وبعد ذلك يُصفّى الماء عنه فسيصبح كأنّه طازج.

- يُوضع الجَمبري المُقشّر في وعاء، ويُضاف إليه كلٌّ من: الكمون، وعصير الليمون، والسماق، والبهار المشكل، والزنجبيل، والملح، والفلفل الأسود، ويُقلّبوا جيّداً مع بعضهم البعض؛ بحيث تتوزّع التتبيلة على كامل قطع الجمبري.

- ثم يُغلق الوعاء ويُترك في الثلاجة لمدّة ساعتين على الأقل، ويُفضّل أن يَبقى ليلةً كاملةً في الثلاجة ليُتبّل بشكلٍ أفضَل.

- ثم توضع كميّة وَفيرة من الزّيت النباتي في مِقلاة، وتوضع على نارٍ مُتوسّطة، ولا يُستخدم الزيت إلا عند التأكّد من أنه أصبح حامياً.

- ثم يُخرج الجمبري من الثلاجة ويُغمس في الدقيق من كافة الجهات، ثمّ يوضَع مباشرةً في الزيت، مع تكرار العمليّة إلى حين الانتهاء من كميّة الجَمبري كاملة.

- يقلّب الجمبري في الزيت إلى أن يتغيّر لونه من جميع الجهات إلى البنّي المائل إلى الذهبي، بَعدها يُخرج من المِقلاة ويوضع على أوراق التّجفيف للتخلّص من الزيت العِالق به.

- توضع أوراق الخس في طبق تقديم مفرود.

- ثمّ تُرتب حبات الجمبري الساخنة في وسط الطبق، وتُزيّن جوانب الطبق بشرائح الليمون، وأوراق البقدونس، أو الكزبرة.

- ثم توضع البندورة الكرزيّة المُقطّعة لأنصاف على وجه طبق الجمبري.

- يمكن أن تُقدّم بجانب الطبق البطاطا المقلية، وبعض الصوصات المختلفة، ويمكن إضافة طبق السلطة.

- يمكن حشوالخبز بالجمبري، ويضاف إليه المايونيز والخردل ويُلفّ الرغيف ويقدم ساخناً، وصحتين وعافية.

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