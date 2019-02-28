وصفة الجمبري المقلي

الجمبري المقلي

الجمبري المقلي وصفة شهية وخفيفة وسريعة..

المكونات:

1 كغ من الجمبري

220 غرام من الطحين

1 ملعقة صغيرة من الخميرة

بيضتين

1.5 مل من الحليب

2 ملاعق طعام من زيت الزيتون

الملح

الفلفل

زيت القلي

الطريقة:

ينظف الجمبري ويوضع جانبا في طبق.

صب الدقيق و الخميرة في وعاء. ثم يمزج مع البيض.

يضاف الحليب والزيت. يخفق جيداً مع إضافة الملح والفلفل الأسود. يترك الخليط ليستريح لمدة ساعة واحدة في درجة حرارة الغرفة.

سخني الزيت في المقلاة الخاصة بك. يغطس الجمبري في العجينة السائلة ويقلى مدة 5 دقائق ثم يوضع على مناديل ورقية لإمتصاص الزيت الزائد .